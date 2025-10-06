पीएम मोदी को कोर्ट से 'फर्जी डिग्री का दोषी' पाए जाने का यह दावा झूठा है

advertisement
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को फर्जी करार दिया है और उन पर छह साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
वीडियो में क्या है ? वायरल वीडियो में रविश कुमार की आवाज सुनाई देती है जिसमें वह कतिथ तौर पर कह रहे हैं कि, 'सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री को फर्जी करार दिया है और उन पर छह साल का चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया है.'
(ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां देख सकते हैं. )
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया है.
वायरल वीडियो असली नहीं है बल्कि एडिटेड है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने इस दावे से सम्बंधित कीवर्ड्स (PM Modi degree court order) इंटरनेट पर सर्च किए हमारी सर्च में हमें इस दावे की पुष्टि करने वाली कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली.
The Hindu में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के 2016 के आदेश को रद्द कर दिया था.
रद्द हुए इस आदेश के मुताबिक एक RTI एक्टिविस्ट को दिल्ली विश्वविद्यालय के 1978 के बी ए रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी, जिस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नातक किया था.
The Times of India में भी छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 अगस्त, 2025 को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री से संबंधित डिटेल का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था.
इसके सिवा हमने रविश कुमार के उस वीडियो को भी चेक किया जिसमें वह पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री हुए कोर्ट के आदेश के बारे में बता रहे हैं.
रवीश कुमार के इस पूरे वीडियो को सुनने पर हमने कहीं भी यह नहीं पाया जहां रविश कुमार बता रहें हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी पर 06 साला का बैन लगा दिया है या उन्हें फर्जी डिग्री मामले में दोषी पाया गया हो.
हमें इससे सम्बंधित ऐसी कोई भी न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जहां पीएम मोदी को फर्जी डिग्री दिखाने का दोषी पाया गया हो या उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल के लिए बैन कर दिया हो, जाहिर है अगर पीएम मोदी को लेकर इस तरह का कोई फैसला आता तो इसे लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज रिपोर्ट्स जरूर की गई होतीं.
निष्कर्ष: पीएम मोदी को फर्जी डिग्री का दोषी पाए जाने और सुप्रीम कोर्ट से 6 साल के लिए बैन लगने का दावा झूठा है.
