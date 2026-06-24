पीएम मोदी के 320 बार ऐप्सटीन आइलैंड जाने के वायरल दावे का सच

क्या है ऐप्सटीन फाइल्स ? : ऐप्सटीन फाइल्स उन दस्तावेजों का संग्रह है जो अमेरिकी कारोबारी जेफ्री ऐपस्टीन के खिलाफ नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामलों की जांच से जुड़े हैं. इन फाइलों में अदालत के रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और जांच एजेंसियों के कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं. ऐप्सटीन फाइल में दुनिया भर के कई प्रभावशाली राजनेताओं, कारोबारियों और सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए हैं, हालांकि किसी का नाम दर्ज होना अपने आप में अपराध में संलिप्तता का प्रमाण नहीं माना जाता. जेफ्री एपस्टीन की 2019 में जेल में मौत हो गई थी.