पीएम मोदी ने नहीं किया छठ पर फ्री बाइक देने का ऐलान

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज में ये घोषणा सुनाई दे रही है कि छठ पूजा तक सभी देशवासियों को स्पलेंडर बाइक फ्री में दी जाएगी. वीडियो में आगे कहा गया है कि बाइक पाने के लिए पोस्ट को 5 लोगों को शेयर करना है. फिर Book Now के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
क्या ये सच है ? : वायरल वीडियो में किए गए दावे भ्रामक हैं. न तो भारत सरकार ने स्पलैंडर बाइक देने की कोई घोषणा की है. न ही प्रधानमंत्री की तरफ से अपने भाषण में ऐसा कुछ कहा गया है. वायरल वीडियो में पीएम के जिस भाषण के विजुअल हैं, वो भाषण 6 साल पुराना है.
हमने ये सच कैसे पता लगाया : सबसे पहले हमने ऐसी रिपोर्ट्स सर्च कीं, जिससे वायरल दावे की पुष्टि होती हो. केंद्र सरकार की तरफ से की गई ऐसी कोई घोषणा हमें नहीं मिली, जिसमें बाइक देने की घोषणा हो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी हालिया भाषण भी हमने देखे, कहीं भी बाइक देने की घोषणा नहीं की गई है.
अब आगे हमने वायरल वीडियो का सच पता लगाना शुरू किया. वायरल वीडियो में पीएम मोदी के जो विजुअल इस्तेमाल हुए हैं. उसके स्क्रीनशॉट को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें पीएम मोदी का एक भाषण मिला. इसे नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 19 फरवरी 2019 को अपलोड किया गया था. भाषण में दिख रहे पीएम मोदी के कपड़े वायरल वीडियो से मेल खाते हैं.
जाहिर है ये वीडियो 6 साल पुराना है, तो इसका 2025 के छठ पर्व से कोई संबंध नहीं. इस भाषण में कहीं भी पीएम ने बाइक मुफ्त उपलब्ध कराने का जिक्र नहीं किया. जाहिर है इसमें ऑडियो अलग से जोड़ा गया है.
हमने AI पहचानने वाले टूल undetectable.ai पर भी इस वीडियो के ऑडियो को चेक किया. नतीजों में सामने आया कि ऑडियो के AI से बने होने की संभावना है.
निष्कर्ष : ये दावा गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ तक हर देशवासी को स्पलेंडर बाइक मुफ्त में देने का ऐलान किया है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )