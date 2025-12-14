भगवत गीता पढ़ रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये फोटो असली नहीं

Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019भगवत गीता पढ़ रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये फोटो असली नहीं

दावा है कि ये वही भगवत गीता है जो पीएम मोदी ने पुतिन को भेंट की थी

ऐश्वर्या वर्मा
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>भगवत गीता हाथ में लिए रूसी राष्ट्रपति की फोटो वायरल&nbsp;</p></div>
भगवत गीता हाथ में लिए रूसी राष्ट्रपति की फोटो वायरल 

फोटो : स्क्रीनशॉट/फेसबुक/Altered by The Quint

सोशल मीडिया पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक फोटो वायरल हो रही है. इसमें पुतिन को भगवद गीता पढ़ते हुए दिखाया गया है. पोस्ट के साथ दावा किया जा रहा है कि यह वही भगवद गीता है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे के दौरान पुतिन को भेंट किया था.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

सोर्स : स्क्रीनशॉट/X

क्या ये सच है ? : यह दावा भ्रामक है. वायरल तस्वीर असली नहीं है. यह तस्वीर AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के जरिए बनाई गई है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? :

“Putin Bhagavad Gita” जैसे कीवर्ड्स सर्च करने पर पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वास्तव में पुतिन को भगवद गीता का रूसी भाषा में अनुवादित संस्करण भेंट किया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेरीफाइड X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर भी इससे जुड़ी एक तस्वीर मौजूद है, जिसमें वे पुतिन को गीता भेंट करते दिख रहे हैं. हालांकि, उस तस्वीर में पुतिन गीता पढ़ते हुए नहीं दिखते.

  • वायरल फोटो में दिख रही गीता और पीएम मोदी की तरफ से पुतिन को भेंट की गई गीता की तस्वीर को हमने मिलाकर देखा. टेक्स्ट में काफी अंतर दिख रहा है. वायरल हो रही फोटो का टेक्स्ट बिखरा हुआ सा लग रहा है.

दोनों तस्वीरों के टेक्स्ट में अंतर दिख रहा है

सोर्स : स्क्रीनशॉट/X/फेसबुक/Altered by The Quint

  • यहां से हमें संभावना दिखी कि वायरल फोटो AI से बनी हो सकती है.

क्या फोटो AI से बनी है ? : ये जानने के लिए हमने AI पहचानने वाले टूल्स पर फोटो को चेक करना शुरू किया.

  • Hive Moderation टूल पर फोटो को चेक करने पर सामने आया कि इसके AI से बने होने की संभावना 99% है. ये भी संभावना बताई गई कि तस्वीर गूगल के Gemini3 टूल के जरिए बनाई गई हो सकती है.

Hive Moderation टूल पर फोटो के नतीजे

सोर्स : Hive Moderation/स्क्रीनशॉट

  • इसी तरह Sight Engine टूल ने भी तस्वीर के AI से बने होने की संभावना 99% दिखाई.

यहां भी तस्वीर के AI से बने होने की संभावना 99% दिखाई गई है

सोर्स : स्क्रीनशॉट/Sight Engine

निष्कर्ष : भगवत गीता पढ़ते दिख रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वायरल फोटो असली नहीं AI से बनी है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

