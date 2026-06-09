फिलीपींस का पुराना वीडियो दिल्ली के होटल में लगी आग का बताकर वायरल

इसके सिवा इससे सम्बंधित सर्च करने पर हमें फिलीपींस के मीडिया आउटलेट 'GMA पब्लिक अफेयर्स' की यह न्यूज रिपोर्ट मिली, जिसमें यह वायरल वीडियो दिखाया गया था. इस रिपोर्ट के मुताबिक, 10 दिसंबर 2025 को मंडाउ सिटी के स्टो. निनो इलाके में एक इमारत में आग लग गई थी. इस दौरान एक महिला ने इस इमारत की तीसरी मंजिल अपने पालतू कुत्तों को नीचे फेंककर इमारत में लगी आग से बचाया था. बाद में फायरफाइटर्स ने इस आग पर काबू पा लिया था.