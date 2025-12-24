पाल्की शर्मा ने पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे में प्रोटोकॉल पर नहीं उठाए सवाल

वो क्या कहती हैं?: क्लिप में, शर्मा कथित तौर पर कहती हैं, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया जॉर्डन दौरे ने गंभीर राजनयिक सवाल खड़े कर दिए हैं. पहले, जॉर्डन दौरे के दौरान पीएम मोदी का गर्मजोशी से और बड़े स्तर पर स्वागत किया गया था. हालांकि, इस बार, रिपोर्ट्स बताती हैं कि निचले स्तर का प्रोटोकॉल फॉलो किया गया, और किंग अब्दुल्ला II ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत नहीं किया."

वो आगे कहती हैं कि इस ओर ध्यान इसलिए गया क्योंकि "इराक के प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा के दौरान किंग अब्दुल्ला II ने एयरपोर्ट पर उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया था," और इससे सवाल खड़े हो गए हैं कि ऐसा ही प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्यों फॉलो नहीं किया गया.