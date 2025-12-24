पाल्की शर्मा ने पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे में प्रोटोकॉल पर नहीं उठाए सवाल

advertisement
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें न्यूज संगठन फर्स्टपोस्ट की जर्नलिस्ट पाल्की शर्मा उपाध्याय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया जॉर्डन दौरे के दौरान निचले स्तर के प्रोटोकॉल फॉलो किए जाने पर बात कर रही हैं.
वो क्या कहती हैं?: क्लिप में, शर्मा कथित तौर पर कहती हैं, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया जॉर्डन दौरे ने गंभीर राजनयिक सवाल खड़े कर दिए हैं. पहले, जॉर्डन दौरे के दौरान पीएम मोदी का गर्मजोशी से और बड़े स्तर पर स्वागत किया गया था. हालांकि, इस बार, रिपोर्ट्स बताती हैं कि निचले स्तर का प्रोटोकॉल फॉलो किया गया, और किंग अब्दुल्ला II ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत नहीं किया."
वो आगे कहती हैं कि इस ओर ध्यान इसलिए गया क्योंकि "इराक के प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा के दौरान किंग अब्दुल्ला II ने एयरपोर्ट पर उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया था," और इससे सवाल खड़े हो गए हैं कि ऐसा ही प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्यों फॉलो नहीं किया गया.
क्या ये सच है?: नहीं, इस वीडियो के साथ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) की मदद से छेड़छाड़ की गई है और इसमें असली न्यूज कवरेज नहीं दिखायी गई है.
हालांकि, ये सच है कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करने नहीं आए, लेकिन वो खुद ड्राइव कर के पीएम मोदी को जॉर्डन के सबसे बड़े म्यूजियम लेकर गए और उन्हें विदा किया.
इससे वायरल दावा भ्रामक हो जाता है.
हमें कैसे मालूम चला सच?: हमने सबसे पहले पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे को लेकर जानकारी हासिल करना शुरू किया.
अपने X अकाउंट पर, 15 दिसंबर को पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर आकर स्वागत करने के लिए जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन का शुक्रिया अदा किया था.
इन तस्वीरों में किंग अब्दुल्ला II नहीं दिख रहे हैं, जिससे वायरल दावे का ये हिस्सा सच साबित होता है.
हालांकि, न्यूज एजेंसी ANI के एक पोस्ट में देखा जा सकता है कि क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला II खुद गाड़ी चलाकर पीएम मोदी को जॉर्डन के एक म्यूजियम ले जाते हैं.
म्यूजियम दौरे की तस्वीरें जॉर्डन के Royal Hashemite Court ने भी अपने आधिकारिक X अकाउंट पर शेयर की थीं.
इस अकाउंट ने पीएम मोदी की किंग अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की और तस्वीरें भी शेयर कीं, जब दोनों देशों के नेता भारत-जॉर्डन बिजनेस फोरम के ओपनिंग सेशन में शामिल हुए थे.
इसमें किंग और प्रधानमंत्री के अम्मान के अल हुसैनीया पैलेस में बातचीत करने को लेकर भी एक पोस्ट शेयर किया गया है.
पीएम मोदी ने भी जॉर्डन से रवाना होते समय क्राउन प्रिंस के उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आने को लेकर एक पोस्ट शेयर किया.
रिपोर्ट का क्या?: हमने फर्स्टपोस्ट के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिपोर्ट को ढूंढने की कोशिश की.
इससे हमें 17 दिसंबर 2025 को अपलोड हुआ एक वीडियो मिला, जिसमें शर्मा को उन्हीं कपड़ों में देखा जा सकता है, जैसा कि वायरल वीडियो में दिख रहे हैं.
अपने शो के इस एपिसोड में, शर्मा ने रुपये की गिरावट, रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फेंटानिल ड्रग, ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच आतंकी हमले, एलन मस्क की नेट वर्थ और पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे समेत कई मामलों पर बात की.
वीडियो में 33:25 पर, वो पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे पर बात करती हैं.
उन्होंने बताया कि जॉर्डन के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का स्वागत किया और कैसे पीएम मोदी ने जॉर्डन की तारीफ की. शर्मा ने साथ ही ये भी कहा कि ये पीएम मोदी की जॉर्डन की पहली पूरी आधिकारिक यात्रा थी.
इसके अलावा, उन्होंने क्राउन प्रिंस के 'गर्मजोशी स्वभाव' का भी जिक्र किया, जब उन्होंने खुद पीएम मोदी के लिए गाड़ी चलायी थी. शर्मा ने इस राजनयिक दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुए द्विपक्षीय समझौतों के बारे में भी बताया.
क्या ये AI है?: ये जानने के लिए कि क्या वीडियो के साथ AI से छेड़छाड़ की गई है, हमने इसे Hiya के डीपफेक वॉयस डिटेक्टर पर चलाया.
इस टूल ने ऑडियो को प्रमाणिकता पर 100 में से 5 नंबर दिए, और कहा कि ऑडियो के डीपफेक होने की पूरी संभावना है.
हालांकि, Hive Moderation के टूल ने इस वीडियो को AI-जेनरेटेड एलिमेंट्स वाला वीडियो नहीं बताया.
PIB की सफाई: प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट-चेकिंग विंग ने इस मामले पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सफाई दी और वीडियो को "AI से हुई छेड़छाड़" वाला वीडियो बताया.
PIB ने लिखा, "शेयर हो रहा वीडियो फेक है और इसके साथ AI टूल्स की मदद से छेड़छाड़ की गई है."
निष्कर्ष: AI की मदद से एडिट किया गया एक वीडियो फर्स्टपोस्ट की एक न्यूज रिपोर्ट का बताकर भ्रामक दावों के साथ वायरल किया जा रहा है. पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे को लेकर कोई गंभीर राजनयिक सवाल नहीं खड़े किए गए हैं.
