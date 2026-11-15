इजरायल की संसद के ऊपर फिलिस्तीनी झंडा फहराने का दावा गलत है

इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "आज हमने बुंडेस्टाग के सामने फिलिस्तीन का झंडा फहराया. दुनिया भर की सरकारें तब जनता की ओर से काम नहीं कर रहीं होतीं, जब वे फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार पर चुप रहती हैं, उसे होने देती हैं, या उसका समर्थन करती हैं. हम इस नरसंहार को उसके सही नाम से पुकारेंगे, इसे सबके सामने लाएंगे और अपने प्रतिरोध के ज़रिए इसका विरोध करेंगे." (अनुवादित)