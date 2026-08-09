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ईरान में अमेरिका-भारत का झंडा जलाते लोगों का नहीं ये वीडियो

वायरल वीडियो पाकिस्तान के कराची का है

Anika K
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>ईरान का बताकर वायरल है ये वीडियो</p></div>
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ईरान का बताकर वायरल है ये वीडियो

सोर्स : स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम/Altered by The Quint

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सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरानी लोग इजरायली और अमेरिकी झंडों के साथ भारतीय झंडे को भी जला रहे हैं।

क्या है दावा?: वायरल पोस्ट में से एक के कैप्शन में लिखा है, 'ईरानी इजरायली और अमेरिकी झंडों के साथ भारतीय झंडा क्यों जला रहे हैं?'

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम

क्या ये सच है ? : नहीं, ईरान का बताया जा रहा ये वीडियो असल में पाकिस्तान के कराची का है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : हमने Google Lens की मदद से इस वीडियो का रिवर्स इमेज सर्च किया और हमें एक ऐसा वीडियो मिला, जिसमें दावा किया गया है कि यह घटना पाकिस्तान के कराची की है.

  • 26 जून को पोस्ट किए गए इस वीडियो के मुताबिक, ये विजुअल कराची के नुमाइश, एमए जिन्ना रोड के हैं.

कैप्शन में वीडियो को पाकिस्तान का बताया गया है

सोर्स : स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम

हमने Google Maps पर इस जगह की जियो-लोकेशन चेक की और यह वायरल दावे वाले वीडियो से मेल खाती पाई.

विजुअल्स की तुलना

सोर्स : स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम/गूगल मैप/Altered by The Quint

हमें 26 जून को एक फेसबुक यूजर द्वारा शेयर की गई पोस्ट भी मिली. इसमें कराची में निकाले गए आशूरा जुलूस के विजुअल हैं. वीडियो में दिख रहे झंडे वायरल वीडियो में नजर आ रहे झंडों से मिलते-जुलते हैं और बैकग्राउंड में वही इमारत भी दिखाई दे रही है.

जुलूस के विजुअल

सोर्स : स्क्रीनशॉट/फेसबुक

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हमें फेसबुक यूजर Iran Culture Center - Karachi की एक और पोस्ट मिली, जिसमें 26 जून को कराची में निकाले गए आशूरा जुलूस का वीडियो शेयर किया गया था.

इस पोस्ट में लोगों को कई झंडे जलाते हुए देखा जा सकता है, जिनमें भारतीय झंडा भी शामिल है.

वीडियो में जलते हुए झंडे देखे जा सकते हैं 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/फेसबुक

निष्कर्ष : पाकिस्तान में जलाए गए भारतीय झंडे के वीडियो को ईरान का बताकर गलत दावे से शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

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