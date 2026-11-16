पहलगाम और पुलवामा को फर्जी ऑपरेशन बताते प्रवीण साहनी का यह वीडियो AI है

हालांकि इसमें किसी 'False Flag Operation' का कोई जिक्र नहीं है, जैसा कि वायरल वीडियो में दावा किया गया था. इस वीडियो में मौजूद पत्रकारों में से किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं कही है.

पूरे इंटरव्यू के दौरान, वे भारत की सैन्य कार्रवाइयों, उनके असर और संस्थागत स्तर के मुद्दों पर चर्चा करते हैं.

क्या यह AI है?: हमने इस वीडियो को 'हिया' (Hiya) के डीपफेक वॉयस डिटेक्टर से चेक किया. इसमें ऑडियो को 100 में से 2 का ऑथेंटिसिटी स्कोर मिला, जो बताता है कि यह आवाजे डीपफेक थीं या उन्हें AI की मदद से बदला गया है.