CJP प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करती पुलिस का नहीं ये वीडियो

हमें ANI की एक रिपोर्ट भी मिली, जिसमें बताया गया है कि AAP नेताओं ने ये वीडियो शेयर कर आरोप लगाया था कि पुलिस थाने के अंदर AISA की छात्र नेताओं के साथ बदतमीजी हुई.

हमें वीडियो में दिख रही AISA की छात्र नेता अंजलि का इंस्टाग्राम पोस्ट भी मिला. 15 फरवरी के इस पोस्ट में अंजली विस्तार से इस घटना का बारे में बता रही हैं. उनका कहना है कि रुचि तिवारी नाम की महिला ने पहले यूनिवर्सिटी में अंजलि से मारपीट की. इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने जब वो मौरिस नगर थाने पहुंचीं तो वहां भी उनके साथ भीड़ द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया.