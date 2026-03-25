उत्तम नगर में बजरंग दल पर लाठीचार्ज का बताकर पुराना वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें पुलिस लोगों पर लाठीचार्ज करती दिख रही है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो दिल्ली के उत्तम नगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज का है, जो तरुण गौतम की मौत के बाद हुआ.