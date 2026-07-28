CJP प्रदर्शन के बाद अमेरिका लौटते अभिजीत दीपके का नहीं ये वीडियो

अभिजीत दीपके अमेरिका लौट गए हैं ? : हमें हाल की ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली, जिससे साबित होता हो कि अभिजीत दीपके वापस अमेरिका लौट गए हैं.

25 जुलाई 2026 को धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के अगले दिन अभिजीत दीपके के मीडिया से बातचीत करते हुए कई बयान सामने आए हैं.