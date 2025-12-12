Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019व्लादिमीर पुतिन का पुराना वीडियो हालिया भारत दौरे से जोड़कर वायरल

व्लादिमीर पुतिन का पुराना वीडियो हालिया भारत दौरे से जोड़कर वायरल

वीडियो साल 2017 का है, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सीरिया के दौरे पर गए थे

<div class="paragraphs"><p>दावा है कि ये वीडियो पुतिन के भारत दौरे का है</p></div>
दावा है कि ये वीडियो पुतिन के भारत दौरे का है

फोटो : स्क्रीनशॉट/फेसबुक/Altered by The Quint

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विमान में बैठे हुए हैं. पुतिन विमान की खिड़की से बाहर एक दूसरे विमान की तरफ देख रहे हैं.

दावा : वीडियो को पुतिन के हालिया भारत दौरे से जोड़कर शेयर किया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये उस वक्त का है जब पुतिन भारत के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे और भारतीय वायु सेना के विमान उन्हें एस्कॉर्ट (देश में सुरक्षित प्रवेश के लिए सपोर्ट) कर रही है.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/फेसबुक

यही दावा करते अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां और यहां देखें.

क्या ये सच है ? : नहीं, वायरल वीडियो व्लादिमीर पुतिन के 2017 में हुए सीरिया के दौरे का है. इस वीडियो में रूसी वायुसेना के ही विमान पुतिन को एस्कॉर्ट करते दिख रहे हैं.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो के की-फ्रेम्स को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें साल 2017 की एक फेसबुक पोस्ट मिली. इस पोस्ट में वायरल हो रहे वीडियो का लंबा वर्जन था. कैप्शन में बताया गया है कि वीडियो सीरिया में स्थित रूसी सेना के बेस में अचानक पहुंचे व्लादिमीर पुतिन का है.

  • अर्जेंटीना के न्यूज पोर्टल Infobae पर 13 दिसंबर 2017 को छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन सीरिया में स्थित रूसी सेना के बेस का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे. जहां उन्होंने "रूसी सुखोई Su-30 फाइटर जेट्स के एस्कॉर्ट" को देखा.

रिपोर्ट का गूगल के जरिए अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है

सोर्स : स्क्रीनशॉट/INFOBAE

फोटो स्टॉक वेबसाइट Getty Images पर भी पुतिन की ये तस्वीरें हैं. कैप्शन में यही जानकारी दी गई है कि तस्वीरें सीरिया की हैं.

सीरिया की हैं तस्वीरें

सोर्स : Getty Images

रशिया टुडे पर छपी 11 दिसंबर 2017 की इस रिपोर्ट में भी पुतिन के सीरिया दौरे के बारे में जानकारी दी गई है. इस रिपोर्ट में वो पूरा वीडियो भी है, जिसका अधूरा हिस्सा भारत का बताकर शेयर किया जा रहा है.

पुतिन के सीरिया दौरे की रिपोर्ट

सोर्स : स्क्रीनशॉट/RT

वीडियो यहां देखा जा सकता है. ..

निष्कर्ष : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साल 2017 का वीडियो 2025 में हुए भारत के दौरे से जोड़कर भ्रामक दावों से वायरल है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

