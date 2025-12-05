कर्नाटक CM डीके शिवकुमार के NDA में शामिल होने के दावों का सच

सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और कर्नाटक के डिप्टी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार एयरपोर्ट पर बात करते हुए देखे जा सकते हैं.

इस क्लिप में, दोनों नेता बात करने से पहले अपने सिक्योरिटी स्टाफ से थोड़ा दूर हटने के लिए कहते हैं. इस वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि ये एक "निजी मीटिंग" थी.

क्या है दावा ? : वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार कांग्रेस छोड़कर एनडीए का हाथ थामने की तैयारी में हैं. पोस्ट में ये भी कहा गया है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिरने की कगार पर है.