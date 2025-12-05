कर्नाटक CM डीके शिवकुमार के NDA में शामिल होने के दावों का सच

advertisement
सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और कर्नाटक के डिप्टी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार एयरपोर्ट पर बात करते हुए देखे जा सकते हैं.
इस क्लिप में, दोनों नेता बात करने से पहले अपने सिक्योरिटी स्टाफ से थोड़ा दूर हटने के लिए कहते हैं. इस वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि ये एक "निजी मीटिंग" थी.
क्या है दावा ? : वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार कांग्रेस छोड़कर एनडीए का हाथ थामने की तैयारी में हैं. पोस्ट में ये भी कहा गया है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिरने की कगार पर है.
क्यों हो रहा है ये दावा ? : ये वीडियो कर्नाटक में सियासी घमासान के बाद सामने आया है. राज्य में पावर-शेयरिंग समझौते को लेकर दो बड़े नेता आमने-सामने हैं.
इस समझौते के तहत, सिद्धारमैया आधा कार्यकाल संभालेंगे, और डीके शिवकुमार को आधे कार्यकाल के लिए सरकार चलाने का मौका मिलेगा.
दोनों के बीच सत्ता की खींचतान को लेकर कई खबरें आ रही थीं. इसी बीच, कई सोशल मीडिया यूजर्स ये दावा करने लगे कि इस सियासी लड़ाई के बीच NDA शिवकुमार को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है.
क्या है सच?: ये दावा गलत है. वीडियो हालिया नहीं है.
इस वीडियो को 28 दिसंबर 2023 को बेंगलुरू के HAL एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड किया गया था, जब चंद्रूबाबू नायडू और डीके शिवकुमार एयरपोर्ट पर एक-दूसरे से टकरा गए थे.
हमें जांच में क्या मिला ? : हमने वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स निकाले और उनमें से कुछ पर गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया.
इससे हमे ओरिजिनल क्लिप मिली, जिसे न्यूज एजेंसी ANI ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर 28 दिसंबर 2023 को शेयर किया था.
एक कीवर्ड सर्च करने पर हमें ABP Desam की एक न्यूज रिपोर्ट मिली, जिसे 28 दिसंबर 2023 को पब्लिश किया गया था. इस न्यूज रिपोर्ट में दोनों के एयरपोर्ट पर मिलने की जानकारी थी.
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, नायडू बेंगलुरू में एक पार्टी नेता से मिलने के बाद कुप्पम वापस लौट रहे थे, वहीं डीके शिवकुमार दूसरी फ्लाइट से कहीं जा रहे थे.
हमने हालिया खबरों को खंगाला और हमे ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिससे ये इशारा मिलता हो कि डीके शिवकुमार कांग्रेस छोड़ने या NDA में शामिल होने जा रहे हैं.
निष्कर्ष: चंद्रबाबू नायडू और डीके शिवकुमार की मुलाकात का पुराना वीडियो इस गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि शिवकुमार NDA में शामिल होने जा रहे हैं.
