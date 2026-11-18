फोटो के कैप्शन में लिखा है - मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम (दाएं) 29 मार्च 2005 को नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत करते हुए. गयूम 1 अप्रैल तक भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं. इस दौरान उनका भारतीय नेताओं से मिलने और दक्षिणी शहरों मद्रास (चेन्नई) व त्रिवेंद्रम का दौरा करने का कार्यक्रम है.