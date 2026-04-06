बंगाल में 'सेना के एक्शन' का बताकर वायरल है बांग्लादेश का पुराना वीडियो

Pro Media नाम के फेसबुक पेज से पोस्ट किए गए इस वीडियो को बांग्लादेश चुनाव के वक्त का बताया गया है. कैप्शन में बताया गया है कि ये वीडियो बांग्लादेश के ढाका का है, जहां मनिक नगर हाई स्कूल के पास तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था.