NSA अजित डोभाल का पुराना वीडियो दिल्ली ब्लास्ट से जोड़कर वायरल

वीडियो में क्या कह रहे हैं डोभाल ? वीडियो में अजित डोभाल कहते हैं, "सोशल मीडिया के अंदर यह देखा गया है कि अगर कोई घटना घटती है तो उसके चार-छह घंटे के अंदर ही नैरेटिव को डोमिनेट कर लिया जाता है, उसके बाद में जो जाता है उसपर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं जाता है."

वह आगे कहते हैं कि, "अगर सोशल मीडिया पर कुछ घंटों के अंदर सही नज़रिया आ जाए तो यह उपयोगी है. देश में देशभक्तों और राष्ट्रवादियों की कमी नहीं है. वे सोशल मीडिया पर लिखते ही हैं. सोशल मीडिया का जवाब सोशल मीडिया के जरिए ही देना होगा."