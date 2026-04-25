वीडियो में फेशियल मसाज लेते शख्स पीएम मोदी नहीं, ये रहा सच

व्यक्ति की पहचान : यूजर ने 16 मार्च को शेयर किए गए अपने एक पुराने पोस्ट में बताया था कि वीडियो में दिख रहे शख्स उनके पति हैं.

पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "इस्तांबुल में कई लोग मेरे पति को उनकी पगड़ी की वजह से नोटिस करते हैं. लेकिन हमारे लिए पगड़ी सिर्फ पहनने की चीज नहीं है — यह हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान का प्रतीक है." (कैप्शन का हिंदी अनुवाद)