पाकिस्तान में ईसाई स्टूडेंट से मारपीट का नहीं है ये वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स एक बच्ची की पिटाई करते देखा जा सकता है.
दावा: ये वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक मुस्लिम टीचर ने एक ईसाई स्टूडेंट की तब पिटाई कर दी, जब उसे पता चला कि स्टूडेंट ने क्रॉस पहना हुआ है.
'@RealBababanaras' नाम के एक यूजर द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को रिपोर्ट लिखे जाने तक 1.35 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.
क्या ये दावा सच है ? : नहीं, ये दावा गलत है.
ये वीडियो इराक का है. इसमें एक पिता अपनी बेटी की पिटाई करता देखा जा सकता है. वीडियो वायरल होने के बाद पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था.
हमें कैसे पता चला सच ? : हमने रिवर्स इमेज सर्च किया, जिससे हमें 30 अक्टूबर 2025 को शेयर किया गया एक फेसबुक पोस्ट मिला, जिसमें इसी तरह के विजुअल शामिल थे.
पोस्ट का कैप्शन ट्रांसलेट करने पर पता चला कि ये वीडियो इराक के बगदाद का है, जहां एक पिता अपनी बेटी की पिटाई कर रहा है.
हमने यूट्यूब और गूगल पर 'बगदाद पिता बेटी पिटाई' जैसे शब्दों के साथ अरबी भाषा में कीवर्ड सर्च किया.
इससे हमें इराकी न्यूज संगठन Al Mashhad के वेरिफाईड पेज पर एक वीडियो मिला, जिसमें यही रिपोर्ट शामिल थी. इस वीडियो को 1 नवंबर 2025 को शेयर किया गया था.
रिपोर्टर ने वीडियो को 'असहनीय' और 'क्रूर' बताया, और कहा कि वीडियो में एक शख्स अपनी बेटी को पानी के पाइप से पीटता हुआ दिख रहा है.
उन्होंने आगे बताया कि वीडियो के वायरल होने और उसपर इराकी लोगों के गुस्से के बाद, अधिकारियों ने शख्स की पहचान कर उसे हिरासत में ले लिया और बेटी को एक खास संस्थान में भेज दिया गया.
न्यूज आउटलेट Al Jabeel की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बगदाद में रुफासा पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया, और बेटी को उसकी "सेहत की जांच के लिए स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया गया."
रिपोर्ट के मुताबिक, 30 अक्टूबर 2025 को जारी एक बयान में, पुलिस ने कहा कि आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया था, और "कानून के तहत उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की गई
निष्कर्ष: इराक के बगदाद से घरेलू हिंसा के एक वीडियो को सांप्रदायिक रंग देकर इस गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में ईसाई स्टूडेंट के साथ मारपीट का वीडियो है.
