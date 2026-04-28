दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का बताकर सांप्रदायिक दावे से वायरल वीडियो का सच

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें कुछ बच्चे ब्रिज पर लगे नट-बोल्ट खोलकर भागते नजर आ रहे हैं. वीडियो को सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है. यूजर्स का दावा है कि ये वीडियो दिल्ली - देहरादून एक्सप्रेसवे का है.

14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, इसके बाद से ही ये दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है.