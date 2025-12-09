भारत ने पाकिस्तान से नहीं की इमरान खान को सौंपने की मांग

सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि ये विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से अपने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 'राजनीतिक कैदी' के तौर पर भारत भेजने की मांग की है.