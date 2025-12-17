केंद्र सरकार नहीं लाई 5 लाख से कम आय वालों को 12000 रुपए देने की योजना

advertisement
संसद के शीतकालीन सत्र के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है. वीडियो में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला (Om Birla) ये घोषणा करते दिख रहे हैं कि 5 लाख से कम आय वाले परिवारों के लिए 12,000 रुपए की सहायता राशि देने से जुड़ी योजना लाई जा रही है. वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये योजना 22 दिसंबर से शुरू होगी.
क्या ये सच है ? ; नहीं, संसद के हालिया शीतकालीन सत्र के एक वीडियो में फेक ऑडियो जोड़कर गलत दावा किया जा रहा है.
हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें संसद के 1 दिसंबर 2025 का एक वीडियो मिला. पर इस वीडियो में कहीं भी स्पीकर ओम बिड़ला किसी योजना की घोषणा करते नहीं दिख रहे.
वायरल वीडियो के कुछ फ्रेम्स को इस सदन के वीडियो से मिलाने पर साफ हो रहा है कि ये दोनों एक ही सत्र के हैं.
स्क्रीनशॉट देखने के लिए दाईं और स्वाइप करें
संसद सत्र के वीडियो और वायरल वीडियो की तुलना
AI पहचानने वाले टूल Hive Moderation पर वीडियो को चेक करने पर नतीजा आया कि वीडियो AI से बना हुआ या डीपफेक है.
भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट्स चेक करने पर हमें ऐसी किसी नई योजना की जानकारी नहीं मिली, जिससे पुष्टि होती हो कि सरकार लोगों को 12,000 रुपए की सहायता राशि शुरू करने जा रही है.
निष्कर्ष : संसद के शीतकालीन सत्र के वीडियो में एक फेक ऑडियो जोड़कर ये दावा किया जा रहा है कि सरकार 5 लाख से कम आय वालों को 12,000 रुपए की सहायता राशि देना शुरू कर रही है.
