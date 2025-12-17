केंद्र सरकार नहीं लाई 5 लाख से कम आय वालों को 12000 रुपए देने की योजना

Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019केंद्र सरकार नहीं लाई 5 लाख से कम आय वालों को 12000 रुपए देने की योजना

वायरल वीडियो में फेक ऑडियो के जरिए दिखाया गया है कि लोकसभा स्पीकर 12,000 रुपए दिए जाने की घोषणा कर रहे हैं

सिद्धार्थ सराठे
<div class="paragraphs"><p>दावा है कि केंद्र सरकार 12,000 रुपए देने की योजना ला रही है.&nbsp;</p></div>
फोटो : स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम/Altered by The Quint

संसद के शीतकालीन सत्र के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है. वीडियो में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला (Om Birla) ये घोषणा करते दिख रहे हैं कि 5 लाख से कम आय वाले परिवारों के लिए 12,000 रुपए की सहायता राशि देने से जुड़ी योजना लाई जा रही है. वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये योजना 22 दिसंबर से शुरू होगी.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम

क्या ये सच है ? ; नहीं, संसद के हालिया शीतकालीन सत्र के एक वीडियो में फेक ऑडियो जोड़कर गलत दावा किया जा रहा है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें संसद के 1 दिसंबर 2025 का एक वीडियो मिला. पर इस वीडियो में कहीं भी स्पीकर ओम बिड़ला किसी योजना की घोषणा करते नहीं दिख रहे.

वायरल वीडियो के कुछ फ्रेम्स को इस सदन के वीडियो से मिलाने पर साफ हो रहा है कि ये दोनों एक ही सत्र के हैं.

(स्क्रीनशॉट देखने के लिए दाईं और स्वाइप करें)

संसद सत्र के वीडियो और वायरल वीडियो की तुलना

संसद सत्र के वीडियो और वायरल वीडियो की तुलना

AI पहचानने वाले टूल Hive Moderation पर वीडियो को चेक करने पर नतीजा आया कि वीडियो AI से बना हुआ या डीपफेक है.

Hive Moderation पर सामने आए वीडियो के नतीजे

भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट्स चेक करने पर हमें ऐसी किसी नई योजना की जानकारी नहीं मिली, जिससे पुष्टि होती हो कि सरकार लोगों को 12,000 रुपए की सहायता राशि शुरू करने जा रही है.

निष्कर्ष : संसद के शीतकालीन सत्र के वीडियो में एक फेक ऑडियो जोड़कर ये दावा किया जा रहा है कि सरकार 5 लाख से कम आय वालों को 12,000 रुपए की सहायता राशि देना शुरू कर रही है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

