केंद्र सरकार नहीं लाई 5 लाख से कम आय वालों को 12000 रुपए देने की योजना

संसद के शीतकालीन सत्र के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है. वीडियो में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला (Om Birla) ये घोषणा करते दिख रहे हैं कि 5 लाख से कम आय वाले परिवारों के लिए 12,000 रुपए की सहायता राशि देने से जुड़ी योजना लाई जा रही है. वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये योजना 22 दिसंबर से शुरू होगी.