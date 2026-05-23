गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं की बंगाल में शराब बंदी की घोषणा

सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की तस्वीर वाला एक ग्राफिक वायरल हो रहा है, जिसे इंडिया टुडे की खबर का बताया जा रहा है.

दावा: इस ग्राफिक को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री ने 30 सितंबर 2026 से पश्चिम बंगाल में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है.