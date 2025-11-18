Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019नीतीश कुमार की आलोचना करते सम्राट चौधरी का ये वीडियो पुराना है

नीतीश कुमार की आलोचना करते सम्राट चौधरी का ये वीडियो पुराना है

ये वीडियो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ा नहीं है. ये वीडियो सिंतबर 2023 का है

खुशी महरोत्रा
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>सम्राट चौधरी का पुराना वीडियो हाल का बताकर वायरल है</p></div>
i

सम्राट चौधरी का पुराना वीडियो हाल का बताकर वायरल है

फोटो : Altered by The Quint

advertisement

बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं.

वीडियो में क्या है ? : वीडियो में सम्राट चौधरी कहते दिख रहे हैं "नीतीश कुमार जी ने सभी जेडीयू कार्यकर्ताओं को ठगने का काम किया है. हर जेडीयू कार्यकर्ता ये जानता है कि नीतीश कुमार 2025 में पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे."

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/फेसबुक

(इसी तरह के दूसरे दावों के आर्काइव्स को यहां और यहां देखा जा सकता है.)

क्या ये दावा सच है ? : नहीं, ये दावा झूठा है, क्योंकि ये वीडियो हालिया नहीं है.

  • ये वीडियो सितंबर 2023 का है और इसका हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है.

हमें क्या मालूम चला?: सबसे पहले, हमने संबंधित कीवर्ड सर्च किया, जिससे हमें सितंबर 2023 की ETV भारत की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें चौधरी का वीडियो शामिल था.

रिपोर्ट की क्लिप और वायरल वीडियो के विजुअल्स पूरी तरह से मैच कर रहे थे. इस वीडियो में चौधरी वही बात कहते देखे जा सकते हैं.

सोर्स : ETV भारत/स्क्रीनशॉट

  • रिपोर्ट में कहा गया है कि चौधरी ने दावा किया कि 2024 और 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार "पूरी तरह समाप्त" हो जाएंगे, यानी कि वो सत्ता से हाथ धो बैठेंगे.

  • हमें सम्राट चौधरी के आधिकारिक फेसबुक पेज पर ये पूरा वीडियो मिला, जिसे 13 सितंबर 2023 को अपलोड किया गया था.

  • इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "नीतीश कुमार जी ने जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्तागण को ठगने का काम किया है. नीतीश कुमार पिछले 28 वर्षों से लोगों को ठग रहे हैं. जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को भी पता नहीं होता है कि किसको टिकट मिलेगा और इस बार ये कह रहे हैं कि प्रखंड अध्यक्ष के हिसाब से टिकट देंगे!"

  • 2023 में, बीजेपी और जेडीयू धुर-विरोधी थे. नीतीश कुमार जनवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वापस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में शामिल हुए थे.

  • 26 अक्टूबर 2025 को द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में, चौधरी ने कहा कि राज्य में एनडीए सरकार में रहेगी तो नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे.

  • हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 243 सीटों में से 202 सीटों पर जीत हासिल हुई है, वहीं महागठबंधन केवल 35 सीटों पर सिमट के रह गया है.

निष्कर्ष: नीतीश कुमार की आलोचना करते सम्राट चौधरी का एक पुराना वीडियो हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर गलत तरीके से वायरल हो रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT