नीतीश कुमार की आलोचना करते सम्राट चौधरी का ये वीडियो पुराना है

बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो जनता दल (यूनाइटेड) के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं.
वीडियो में क्या है ? : वीडियो में सम्राट चौधरी कहते दिख रहे हैं "नीतीश कुमार जी ने सभी जेडीयू कार्यकर्ताओं को ठगने का काम किया है. हर जेडीयू कार्यकर्ता ये जानता है कि नीतीश कुमार 2025 में पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे."
क्या ये दावा सच है ? : नहीं, ये दावा झूठा है, क्योंकि ये वीडियो हालिया नहीं है.
ये वीडियो सितंबर 2023 का है और इसका हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है.
हमें क्या मालूम चला?: सबसे पहले, हमने संबंधित कीवर्ड सर्च किया, जिससे हमें सितंबर 2023 की ETV भारत की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें चौधरी का वीडियो शामिल था.
रिपोर्ट की क्लिप और वायरल वीडियो के विजुअल्स पूरी तरह से मैच कर रहे थे. इस वीडियो में चौधरी वही बात कहते देखे जा सकते हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि चौधरी ने दावा किया कि 2024 और 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार "पूरी तरह समाप्त" हो जाएंगे, यानी कि वो सत्ता से हाथ धो बैठेंगे.
हमें सम्राट चौधरी के आधिकारिक फेसबुक पेज पर ये पूरा वीडियो मिला, जिसे 13 सितंबर 2023 को अपलोड किया गया था.
इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "नीतीश कुमार जी ने जनता दल यूनाइटेड के सभी कार्यकर्तागण को ठगने का काम किया है. नीतीश कुमार पिछले 28 वर्षों से लोगों को ठग रहे हैं. जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को भी पता नहीं होता है कि किसको टिकट मिलेगा और इस बार ये कह रहे हैं कि प्रखंड अध्यक्ष के हिसाब से टिकट देंगे!"
2023 में, बीजेपी और जेडीयू धुर-विरोधी थे. नीतीश कुमार जनवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वापस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में शामिल हुए थे.
26 अक्टूबर 2025 को द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में, चौधरी ने कहा कि राज्य में एनडीए सरकार में रहेगी तो नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे.
हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 243 सीटों में से 202 सीटों पर जीत हासिल हुई है, वहीं महागठबंधन केवल 35 सीटों पर सिमट के रह गया है.
निष्कर्ष: नीतीश कुमार की आलोचना करते सम्राट चौधरी का एक पुराना वीडियो हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर गलत तरीके से वायरल हो रहा है.
