निर्मला सीतारमण की अपने पिता से मुलाकात करने का नहीं ये वीडियो

सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें उन्हें एक बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हुए देखा जा सकता है.

दावा: दावा किया जा रहा है कि "इस वीडियो में निर्मला सीतारमण का घर दिखाया गया है और इस वीडियो में उन्हें अपने पिता से मुलाकात करते हुए देखा जा सकता है."