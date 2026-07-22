संसद के बाहर प्रदर्शन करते बीजेपी नेताओं का ये वीडियो हालिया नहीं

क्या ये सच है ? : वीडियो 17 अप्रैल 2026 का है, जब एनडीए की महिला सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था. क्योंकि संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में पारित नहीं हो सका. संविधान संधोधन का ये विधेयक महिलाओं को आरक्षण लागू करने और इसके साथ परिसीमन कराने के लिए लाया गया. लेकिन विधेयक पास करने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सकाविधेयक के पक्ष में 298 सांसदों ने वोट किया, जबकि 230 सांसद इसके विरोध में रहे.