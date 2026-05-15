Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019तमिलनाडु में हिंदू धर्म विभाग के लिए मुस्लिम मंत्री बनाए जाने का दावा झूठा

तमिलनाडु में हिंदू धर्म विभाग के लिए मुस्लिम मंत्री बनाए जाने का दावा झूठा

वीएमएस मुस्तफा को अभी तक कोई मंत्रालय नहीं दिया गया है इसके साथ ही अभी सिर्फ 09 मंत्रियों का शपथग्रहण हुआ है.

फैजान अहमद
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>तमिलनाडु में हिंदू धर्म विभाग के लिए मुस्लिम मंत्री बनाए जाने का दावा झूठा</p></div>
i

तमिलनाडु में हिंदू धर्म विभाग के लिए मुस्लिम मंत्री बनाए जाने का दावा झूठा

(Altered By The Quint)

advertisement

तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं ऐसे में तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय ने 10 मई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है.

दावा: ऐसे ही एक पोस्ट शेयर कर दावा किया जा रहा है कि हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग का मंत्री एक मुस्लिम MLA मुस्तफा को बना दिया गया है.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/X)

( ऐसे ही दावा करने वाला अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • वीएमएस मुस्तफा तमिलनाडु में तमिलागा वेट्री कड़गम (TVK) की ओर से विधान सभा के सदस्य (MLA) हैं.

  • वीएमएस मुस्तफा को अभी तक कोई मंत्रालय नहीं दिया गया है इसके साथ ही अभी सिर्फ 09 मंत्रियों का शपथग्रहण हुआ है.

  • TVK के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होने के बाद हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग का मंत्री 15 मई 2026 तक नहीं बनाया गया है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड्स इंटरनेट पर सर्च किए. हमारी सर्च में हमें Indian Express की यह न्यूज रिपोर्ट मिली. इस रिपोर्ट में TVK की और से नियुक्त किए गए 09 मंत्रियों के नाम थे जिनमें वीएमएस मुस्तफा का नाम शामिल नहीं था.

मंत्रियों ने नाम यहां देखें जा सकते हैं. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/The Hindu)

आधिकारिक प्रेस रिलीज के मुताबिक तमिलनाडु कैबिनेट मंत्रियों के नाम:

  • एन आनंद

  • अद्भुत अर्जुन

  • केजी अरुणराज

  • केए सेनगोट्टैयन

  • पी वेंकटरमणन

  • आर निर्मलकुमार

  • राजमोहन

  • टीके प्रभु

  • एस कीर्तन

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आधिकारिक प्रेस रिलीज और मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक इन कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित नहीं किया गया है.

आधिकारिक प्रेस नोट को यहां देखा जा सकता है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट)

  • वी.एम.एस. मुस्तफ़ा तमिलनाडु मुस्लिम लीग पार्टी के संस्थापक-अध्यक्ष हैं. वह TVK का प्रतिनिधित्व करते हुए टीवी चैनलों पर नजर आने वाले प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं. TVK ने मुस्लिम वोटों को ध्यान में रखते हुए मदुरई सेंट्रल से उन्हें खड़ा किया था जिसमें उन्होंने जीत हासिल की थी.

  • तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 13 मई 2026 को राज्य विधानसभा में अहम विश्वास मत जीत कर सरकार बनाने का दावा पुख्ता कर लिया था. उन्हें 144 विधायकों का समर्थन मिला, जिसमें उनकी अपनी पार्टी TVK के विधायक भी शामिल थे.

हमने इस मामले पर स्पष्टीकरण के लिए हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के सेक्रेटरी से भी संपर्क किया है उनका जवाब आने पर इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा.

निष्कर्ष: तमिलनाडु में हिंदू धार्मिक स्थलों के विभाग का मंत्रालय TVK के एक मुस्लिम MLA को सौंपने का दावा गलत है, अभी तक इस विभाग में किसी को भी मंत्री नियुक्त नहीं किया गया है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Also Readकेरल में IUML की जीत पर नहीं फहराए गए पाकिस्तानी झंडे

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT