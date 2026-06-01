'हिंदू शादी में DJ बंद कराने' के दावे से वायरल हो रहे वीडियो का सच

वीडियो में कहा जा रहा है कि, "कुछ लोगों नफरत फैलाने के मकसद से वीडियो को साम्प्रदायिक दावों के साथ शेयर कर रहे हैं. हम मुसलमानों की शादी में डीजे और म्यूजिक ना चलाने के लिए काम करते हैं, हम अपने लोगों को इस्लाम के रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं."