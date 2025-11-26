मोहन भागवत की पोती के मुस्लिम परिवार में शादी के भ्रामक दावों का सच

Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019मोहन भागवत की पोती के मुस्लिम परिवार में शादी के भ्रामक दावों का सच

मोहन भागवत की पोती की शादी किसी मुस्लिम युवक से होने की कोई विश्वसनीय जानकारी या रिपोर्ट नहीं है.

फैजान अहमद
Published:
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत टोपी पहने हुए कुछ लोगों के साथ बैठे हैं. वह कुछ अन्य मुस्लिम लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और उन्हें तस्बीह/जाप माला दे रहे हैं.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि मोहन भागवत अपनी पोती के ससुराल वालों से मिल रहे हैं और उनकी पोती ने एक मुस्लिम युवक से शादी की है.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम)

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • ये वीडियो जुलाई 2023 में दिल्ली में हुए चीफ इमाम और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन (AIIO) के हेड डॉ. उमर अहमद इलियासी के बेटे की शादी के रिसेप्शन के हैं.

  • मोहन भागवत की पोती की शादी किसी मुस्लिम युवक से होने की कोई विश्वसनीय जानकारी या रिपोर्ट नहीं मिली.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए हमने इस वीडियो के कीफ्रेम पर रिवर्स इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया.

  • हमारी सर्च में हमें ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन (AIIO) के हेड डॉ. उमर अहमद इलियासी का 09 जुलाई 2023 का एक इंस्टाग्राम पोस्ट मिला.

  • इस पोस्ट में मोहन भागवत की यही वीडियो थी जिसमें मोहन भागवत के कपड़े, उनके पीछे का पर्दा और पास की टेबल वायरल वीडियो में दिख रहे कपड़ों से मेल खा रहे थे.

  • इस वीडियो में दी गई कैप्शन के मुताबिक, ये तस्वीरें डॉ. उमर अहमद इलियासी के बेटे फैजान मुनीर की शादी के रिसेप्शन में ली गई थीं, जो 08 जुलाई 2023 को दिल्ली के जनपथ के वेस्टर्न कोर्ट में हुआ था.

डॉ. उमर अहमद इलियासी के बेटे फैजान मुनीर की शादी के रिसेप्शन में मोहन भागवत बतौर मेहमान पहुंचे थे.

हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें मोहन भागवत की पोती की शादी किसी मुस्लमान परिवार में होने की पुष्टि की गई हो.

निष्कर्ष: उमर अहमद इलियासी के बेटे की शादी में शामिल हुए RSS चीफ मोहन भागवत की वीडियो भ्रामक दावों के साथ शेयर की जा रही है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

