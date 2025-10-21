स्कॅमर्स आपल्या डीएममध्ये सरकत आहेत - आणि आपल्या डिजिटल वॉलेटमध्ये!

advertisement
तुमच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये अडचणी येत आहेत का? त्यांच्या कस्टमर केअर एक्झिक्युटिव्ह किंवा बॉटशी द्रुत कॉल किंवा चॅट त्यांचे निराकरण करण्यात मदत करू शकते. आणखी एक लोकप्रिय पर्याय म्हणजे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर, विशेषत: एक्सवर आपली चिंता व्यक्त करणे, जिथे गेटवे कंपनी सक्रिय आहे. हा दृष्टीकोन फुलप्रूफ वाटतो आणि बर्याचदा त्वरित निराकरण होते, त्यांच्या समर्थन कार्यसंघाने आपल्या प्रश्नाला त्वरित प्रतिसाद दिला.
मात्र, स्कॅमर्सही ऑनलाइन सावलीत लपून बसलेले आढळतात, ग्राहक सेवा एजंट असल्याचे भासवून मदत देण्यास तयार असतात. नुकत्याच घडलेल्या एका घटनेत चोरट्यांनी संवेदनशील माहिती शेअर करून त्यांचे ई-वॉलेट काढून एका व्यक्तीची फसवणूक केल्याची घटना घडली आहे.
डिजिटल वॉलेट घोटाळ्याचे विश्लेषण करूया आणि त्यांच्या फसव्या प्लॉटपासून सुरक्षित कसे रहावे हे जाणून घेऊया.
मदत हवी होती: आपण आपल्या डिजिटल वॉलेटसह समस्या अधोरेखित करणारी एक्स वर एक पोस्ट सामायिक करा आणि अधिकृत हँडलला टॅग करा.
ढोंगी अलर्ट: एक स्कॅमर बनावट एक्स हँडलद्वारे आपल्याशी संपर्क साधतो आणि आपल्याला आश्वासन देतो की ते ग्राहक सेवा कार्यकारी असल्याचा दावा करतात. ते तुम्हाला तुमचा फोन नंबर शेअर करायला सांगतात.
रि-लिंक खाते: तुमचे अकाऊंट रि-लिंक करावे लागेल, त्यासाठी तुमच्या फोनवर एसएमएसद्वारे ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) पाठवला जाईल.
वॉलेट अॅक्सेस: एकदा तुम्ही स्कॅमरसोबत ओटीपी शेअर केल्यानंतर तुमच्या डिजिटल वॉलेटमधील पैसे त्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर होतात.
ग्राहक सेवा प्रतिनिधी आपल्याला ओटीपी सामायिक करण्यास सांगतात जे आपण सुरू केले नाही किंवा विनंती केली नाही.
प्रथम आपल्या पोस्टला सार्वजनिकरित्या प्रतिसाद देण्याऐवजी ते आपल्याला कॉल करतात किंवा थेट मेसेज करतात.
विराम: डिजिटल वॉलेटच्या सोशल मीडिया हँडलची पडताळणी करून त्यांच्या खात्याचे पुनरावलोकन करा. फोन नंबर क्रॉस-चेक करण्यासाठी अधिकृत कस्टमर केअर नंबरवर संपर्क साधा. ट्रूकॉलरचा ही वापर करू शकता.
कळवणे: जर तुम्ही स्कॅमरसोबत ओटीपी शेअर केला असेल तर तुमचे अकाऊंट किंवा यूपीआय आयडी ब्लॉक करण्यासाठी ताबडतोब वॉलेट कंपनीच्या ऑफिशियल सपोर्टशी संपर्क साधावा.
अहवाल: जर तुमची फसवणूक झाली असेल किंवा हा घोटाळा सापडला असेल तर चकशू () आणि नॅशनल सायबर क्राईम हेल्पलाईन नंबर-1930 सारख्या सरकारी पोर्टलद्वारे लवकरात लवकर घटनेची माहिती द्या. आपण स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार देखील दाखल करू शकता.
