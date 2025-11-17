फोन कॉल, सरकारी योजना आणि एक खोटे: घोटाळेबाज यूपीआयद्वारे पीडितांना कसे फसवतात

Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Marathi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019फोन कॉल, सरकारी योजना आणि एक खोटे: घोटाळेबाज यूपीआयद्वारे पीडितांना कसे फसवतात

सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवून घोटाळेबाज यूपीआयचा वापर करून कल्याणकारी योजनेच्या लाभार्थ्यांची फसवणूक करीत आहेत

<div class="paragraphs"><p>घोटाळेबाज आता सरकारी योजनांच्या अर्जदारांना टार्गेट करत आहेत.</p></div>
घोटाळेबाज आता सरकारी योजनांच्या अर्जदारांना टार्गेट करत आहेत.

(फोटो: द क्विंट)

वैशाली तिचे वडील आणि झारखंडमधील तिच्या गावातील स्थानिक ब्लॉक प्रतिनिधीसोबत कॉन्फरन्स कॉलवर होती, तेव्हा तिला पैसे कमी होऊ लागले. तिने फक्त त्या प्रतिनिधीकडून पैसे "स्वीकारणे" एवढेच केले होते.

शेतकरी असलेल्या तिच्या वडिलांनी नुकताच एका सरकारी योजनेसाठी अर्ज केला होता. काही दिवसातच त्यांना ब्लॉक अधिकारी असल्याचे भासवून एका घोटाळेबाजाचा फोन आला. त्यांचा अर्ज मंजूर झाला असून तो आता आर्थिक मदतीसाठी पात्र असल्याचे त्यांनी त्याला कळवले. परंतु रक्कम मिळण्याची अट होती.

घोटाळेबाज सरकारी अधिकारी बनून आपल्या टार्गेटची कशी फसवणूक करतात, त्यांच्या माहितीशी अद्ययावत राहून त्यांची वैधता पटवून देतात, हे आम्ही तपासतो.

मोडस ऑपरेंडी

  • कॉल: आपल्या स्थानिक जिल्ह्यातून सरकारी अधिकारी किंवा एजंट असल्याचे भासवणाऱ्या स्कॅमरचा फोन येतो. 

  • मंजूर अर्ज : त्यांचा दावा आहे की आपला अर्ज स्वीकारला गेला आहे आणि आपण अर्ज केलेल्या सरकारी अनुदान किंवा योजनेसाठी आपण पात्र आहात. 

  • मनी ट्रान्सफर: गुगल पे किंवा फोनपे सारख्या यूपीआय अ ॅप्सद्वारे पैसे पाठवण्याचा त्यांचा आग्रह असतो. 

  • कापलेली रक्कम : स्कॅमर आपल्याला यूपीआय अॅपद्वारे पेमेंटसाठी रिक्वेस्ट पाठवतो. वरील उदाहरणात, त्यांनी पीडितेला पैसे "मिळतील" असे भासवून फसवले आणि यूपीआय पिन जोडण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर तिच्या खात्यातून ही रक्कम कापण्यात आली.

काही धोक्याची चेतावणी

  • यूपीआयच्या माध्यमातून थेट लाभार्थीला निधी पाठवू इच्छिणारे अधिकारी किंवा प्रतिनिधी.

  • यूपीआय अॅपवर पेमेंट 'स्वीकारण्याचा' पर्याय नाही; कोणीही त्यांना फक्त "विनंती" किंवा "पैसे" देऊ शकते.

  • आपण ज्या योजनेसाठी अर्ज केला आहे त्याबद्दल सरकारी पोर्टल्सकडून कोणतीही औपचारिक पुष्टी किंवा एसएमएस / ईमेल नाही.

काय करावे

  • पडताळणी करा: जर आपल्याला असे कॉल प्राप्त झाले तर आपल्या योजना / सबसिडी अर्जाची स्थिती आणि वाटप केलेली रक्कम आपल्या खात्यात कशी पाठविली जाईल हे तपासण्यासाठी आपल्या ब्लॉक कार्यालयाशी संपर्क साधा किंवा भेट द्या. तसेच, ज्या व्यक्तीने आपल्याशी संपर्क साधला त्याच्या ब्लॉकला त्यांची ओळख पटविण्यासाठी सूचित करा.

  • कळवणे: जर आपण पैसे भरले असतील तर अनधिकृत व्यवहारांची माहिती देण्यासाठी आपल्या बँक आणि यूपीआय सेवा प्रदात्याशी संपर्क साधा.

  • अहवाल: जर तुमची फसवणूक झाली असेल किंवा हा घोटाळा सापडला असेल तर चकशू (https://sancharsaathi.gov.in/sfc/) आणि नॅशनल सायबर क्राईम हेल्पलाईन नंबर-1930 सारख्या सरकारी पोर्टलद्वारे लवकरात लवकर घटनेची माहिती द्या. आपण स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार देखील दाखल करू शकता.

क्विंटच्या स्कॅमगार्ड उपक्रमाचे उद्दीष्ट उदयोन्मुख डिजिटल घोटाळ्यांशी जुळवून घेणे आहे जेणेकरून आपल्याला माहिती आणि सतर्क राहण्यास मदत होईल. जर तुमची फसवणूक झाली असेल किंवा यशस्वीरित्या अपयश आले असेल तर तुमची कहाणी आम्हाला सांगा. +919540511818 वर व्हॉट्सअॅपद्वारे  आमच्याशी संपर्क साधा किंवा myreport@thequint.com वर आम्हाला ईमेल करा. आपण गुगल फॉर्म देखील भरू शकता आणि आपली कथा पुढे नेण्यास आम्हाला मदत करू शकता.)

(द क्विंटमध्ये आम्ही प्रत्येक गोष्टीवर प्रश्न विचारतो. आज सदस्य बनून आपल्या पत्रकारितेला आकार देण्यात सक्रिय भूमिका बजावा.)

