मोठा नफा, मोठा खोटारडेपणा: बनावट ट्रेडिंग अॅप्स गुंतवणूकदारांना कसे फसवत आहेत

आपल्या गुंतवणुकीवर कमीत कमी जोखीम घेऊन जलद आणि भरीव परताव्याचे आश्वासन देणारा कोणताही प्रस्ताव सावधगिरीने हाताळला पाहिजे. याची आपल्याला आत्तापर्यंत चांगली जाण आहे.
परंतु जर एखादा वित्तीय प्रभावक किंवा गुरू आपल्याला नवीन, पॉलिश केलेल्या ट्रेडिंग अॅप्स किंवा पोर्टल्सची ओळख करून देत असेल जिथे आपण स्क्रीनवर आपला "नफा" पाहू शकता तर काय होईल? आकडे उल्लेखनीय आहेत आणि आपण आपल्या स्वप्नातील खरेदी साकार करण्याच्या एक पाऊल जवळ आहात. तरीही आम्ही तुम्हाला थांबायला सांगू.
स्कॅमर्स या अ ॅप्स किंवा पोर्टलच्या माध्यमातून बनावट रिटर्न असलेल्या व्यक्तींना टार्गेट करत आहेत आणि त्यांच्या अकाऊंटमधून लॉक करत आहेत.
आम्ही गुंतवणुकीच्या घोटाळ्याचे विवेचन करतो आणि आपल्या रुपयाचे रक्षण करण्यास मदत करतो आणि सर्वात वाईट घडल्यास नेमके काय करावे हे जाणून घेतो.
परिचय: स्कॅमर्स आपल्याला व्हॉट्सअॅप किंवा टेलिग्राम ग्रुपमध्ये अॅड करतात किंवा ते आपल्याला थेट सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मेसेज करू शकतात. ते मार्केटिंग टिप्स आणि ट्रेडिंगवरील "इनसाइडर" बातम्यांसह आर्थिक तज्ञ किंवा अनुभवी गुंतवणूकदार असल्याचे भासवतात.
अॅप डाऊनलोड करा: विश्वास निर्माण करण्यासाठी फायदेशीर व्यवसायांच्या खोट्या यशोगाथा नियमितपणे प्रसारित केल्या जातात. त्यानंतर आपल्याला आपल्या गुंतवणुकीचा मागोवा घेणारे डॅशबोर्डसह व्यावसायिकरित्या डिझाइन केलेले बनावट अॅप किंवा पोर्टल डाउनलोड करण्याचे निर्देश दिले जातात. ते आपल्याला अॅपच्या ऑपरेशनद्वारे चालवतील.
गुंतवणुकीची वेळ : स्कॅमर्स आपल्याला रक्कम गुंतविण्यास प्रोत्साहित करतात, त्यानंतर अॅप बनावट नफा प्रदर्शित करेल. यामुळे अधिक परताव्याच्या आशेने अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले जाते.
अडकलेले : जेव्हा आपण माघार घेण्याची विनंती करता तेव्हा घोटाळेबाज अतिरिक्त शुल्क, कर किंवा छुपे शुल्क मागतील - अधिक पैसे उकळण्याचा डाव. जरी तुम्ही रक्कम भरली तरी स्कॅमर्स तुमचे अकाऊंट ब्लॉक किंवा सस्पेंड करतील आणि तुमचे पैसे घेऊन गायब होतील.
सातत्यपूर्ण दैनंदिन नफा ऑफर करणे, विशेषत: दुहेरी आकडीत.
छुपे शुल्क किंवा शुल्क े केवळ पैसे काढण्याच्या वेळी उघड करणे.
अ ॅडमिन किंवा अॅप सेबीकडे नोंदणीकृत नाही किंवा त्यांच्या खात्यावर कोणताही वैध सेबी नोंदणी क्रमांक प्रदर्शित केला जात नाही.
पडताळणी करा: अॅप किंवा पोर्टल नोंदणीकृत आहे की नाही हे तपासणे महत्वाचे आहे.
टाळा: थर्ड पार्टी लिंक डाऊनलोड करण्याऐवजी गुगल प्ले स्टोअर किंवा अॅपलच्या अॅप स्टोअरवरून डाऊनलोड करता येतील अशा नामांकित फायनान्शियल अॅप्सचा वापर करा.
क्रॉस-चेक: आपल्या सर्कलमधील इतर गुंतवणूकदारांना अॅप किंवा पोर्टलबद्दल माहिती असल्यास विचारा. वापरकर्त्याचे पुनरावलोकने, बातम्यांचे लेख आणि अगदी तक्रारी देखील पहा. कोणत्याही वैध प्लॅटफॉर्मची सक्रिय ऑनलाइन उपस्थिती असेल.
अवनती: बँकिंग माहितीसह वैयक्तिक माहिती शेअर करू नका.
अधिसूचित करणे: आपल्या बँकेला व्यवहारांबद्दल सावध करा (असल्यास) आणि चार्जबॅक किंवा रिव्हर्सल पर्याय एक्सप्लोर करा.
अहवाल: जर तुमची फसवणूक झाली असेल किंवा हा घोटाळा उघडकीस आला असेल तर सेबी पोर्टल () तसेच सरकारी पोर्टल - चक्षू () द्वारे लवकरात लवकर घटनेची माहिती द्या. तसेच राष्ट्रीय सायबर क्राईम हेल्पलाईन नंबर-१९३० च्या माध्यमातूनही तक्रार दाखल करता येईल.
जर तुमची फसवणूक झाली असेल किंवा हा घोटाळा उघडकीस आला असेल तर सेबी पोर्टल () तसेच सरकारी पोर्टल - चक्षू () द्वारे लवकरात लवकर घटनेची माहिती द्या. तसेच राष्ट्रीय सायबर क्राईम हेल्पलाईन नंबर-१९३० च्या माध्यमातूनही तक्रार दाखल करता येईल.
