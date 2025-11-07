सावधगिरी बाळगा: डेटिंग ॲप्सवरील स्कॅमर पीडितांना आर्थिक फसवणूकीत अडकवतात

advertisement
विविध डेटिंग अ ॅप्सवरून आपल्या मॅचेससह डेटवर गेल्यानंतर रेस्टॉरंट आणि बारच्या वाढीव बिलांनी लक्ष्य केलेल्या व्यक्तींच्या कथांनी इंटरनेट नुकतेच भरले होते. यामुळे फेक प्रोफाइलचा मुद्दा आणि अस्तित्वात नसलेल्या भविष्यातील संभाव्यतेमुळे किती लोकांना फसवले जाते हे अधोरेखित झाले.
एक नवीन युक्ती समोर आली आहे ज्यामध्ये स्कॅमर्स डेटिंग अॅप्सचा वापर भावनिकरित्या हाताळण्यासाठी आणि आपल्या पीडितांना फसवण्यासाठी करतात. विश्वासार्ह आणि विश्वासार्ह भागीदार असल्याचे भासवून ते व्यक्तींना फसव्या व्यवसायाच्या संधी किंवा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखवतात. लाल झेंडे स्पष्ट होईपर्यंत, एखाद्याला मोठ्या प्रमाणात पैसे गमवावे लागू शकतात.
सतर्क कसे रहावे आणि त्यांच्या फसव्या डावपेचांना बळी पडणे कसे टाळावे हे येथे आहे.
उजवीकडे स्वाइप करा: एक स्कॅमर डेटिंग अॅप चॅटवर आपल्याशी संवाद साधतो. हे संभाषण लवकरच व्हॉट्सअॅप किंवा टेलिग्रामसारख्या इतर मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर शिफ्ट होऊ शकते.
विश्वास निर्माण करणे: पुढील कित्येक आठवडे किंवा महिने ते आपला विश्वास मिळविण्यासाठी सक्रियपणे कार्य करतात. ते त्यांच्या कामाबद्दल आणि जीवनाबद्दल खोटे तपशील सामायिक करतात. ते कदाचित आपल्याला प्रत्यक्ष भेटण्यास तयार असतील किंवा त्यासाठी आग्रह ही धरू शकतात.
खेळपट्टी: एकदा आपल्याला त्यांच्याबद्दल खात्री झाल्यावर, ते उद्यमांचा उल्लेख करतील (जमीन सौदे, स्टार्ट-अप, ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आणि बरेच काही) जे आपल्याला चांगला नफा कमावण्याची परवानगी देतात. ते तज्ञ म्हणून देखील उभे राहू शकतात जे आपल्याशी भागीदारी करतील आणि भविष्यातील सुरक्षिततेचे आश्वासन देतील.
पहिली ठेव: आपण सुरुवातीला थोडी रक्कम गुंतवू शकता आणि नफा मिळवू शकता, ज्यामुळे व्यवहारावरील आपला विश्वास दृढ होईल.
मोठी बांधिलकी: घोटाळेबाज आपल्याला सातत्यपूर्ण परताव्याची हमी देत असताना आपल्यावर मोठ्या रकमेची गुंतवणूक करण्यासाठी दबाव आणला जातो. ते आपल्याला आपल्या कुटुंबाकडून कर्ज घेण्यास किंवा आपली मालमत्ता काढून टाकण्यास प्रोत्साहित करू शकतात.
पळून जाण्याचा मार्ग : जेव्हा आपण पैसे आणता आणि नंतर त्यात प्रवेश करण्याचा किंवा काढण्याचा प्रयत्न करता तेव्हा ते अचानक उच्च शुल्क किंवा कर शोधतील. काही प्रकरणांमध्ये, ते आपल्याशी संपर्क तोडू शकतात आणि अदृश्य होऊ शकतात.
गुंतवणूक करण्यास सांगणे किंवा पैशांसाठी दबाव टाकणे याकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले पाहिजे.
जवळजवळ कोणतीही जोखीम नसताना असामान्य पणे उच्च परताव्याची आश्वासने.
तातडीची भावना निर्माण करणे किंवा इतर दबाव तंत्र वापरणे जेणेकरून करार चुकणार नाही.
योजनेच्या वैधतेची खात्री देण्यासाठी यशोगाथा आणि प्रभावी संपर्कांच्या नेटवर्कचा दावा करणे.
पडताळणी करा: आपल्याकडे असलेल्या कोणत्याही वैयक्तिक तपशीलाचा वापर करून त्या व्यक्तीचा ऑनलाइन शोध घ्या.
विराम: जर कोणी डेटिंग अॅप्सवरील गुंतवणुकीबद्दल बोलू लागले तर तो इशारा म्हणून घ्या आणि आर्थिक योजनांमध्ये घाई करू नका.
संरक्षण: स्वत: बद्दल ची माहिती जास्त सामायिक करू नका, विशेषत: सोशल मीडिया प्रोफाइलवर ज्यात स्कॅमरला प्रवेश असू शकतो.
अहवाल: जर तुमची फसवणूक झाली असेल किंवा हा घोटाळा सापडला असेल तर चक्षू () आणि नॅशनल सायबर क्राईम हेल्पलाईन नंबर-१९३० सारख्या सरकारी पोर्टलद्वारे लवकरात लवकर घटनेची माहिती द्या. आपण स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार देखील दाखल करू शकता.
क्विंटच्या स्कॅमगार्ड उपक्रमाचे उद्दीष्ट उदयोन्मुख डिजिटल घोटाळ्यांशी जुळवून घेणे आहे जेणेकरून आपल्याला माहिती आणि सतर्क राहण्यास मदत होईल. जर तुमची फसवणूक झाली असेल किंवा यशस्वीरित्या अपयश आले असेल तर तुमची कहाणी आम्हाला सांगा. +919999008335 वर व्हॉट्सअॅपद्वारे आमच्याशी संपर्क साधा किंवा myreport@thequint.com वर आम्हाला ईमेल करा. आपण देखील भरू शकता आणि आपली कथा पुढे नेण्यास आम्हाला मदत करू शकता.)
