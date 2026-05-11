बेसुध नजर आ रहीं ममता बनर्जी का पुराना वीडियो हालिया चुनावों से जोड़कर वायरल

बंगाल में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है. सुवेंदु अधिकारी ने 09 मई को बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) को हार का सामना करना पड़ा है.

दावा: इस बीच सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी की एक वीडियो शेयर की जा रही है जिसमें वह बेसुध अवस्था में नजर आ रही है, इस तस्वीर को हालिया चुनावों से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.