मलिक्कार्जुन खरगे ने नहीं कहा 'राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बनेंगे'

इसके बाद नेशनल हेराल्ड पेपर पर चल रहे ईडी केस का जिक्र करते हुए मलिक्कार्जुन खरगे कहते हैं, "उस पेपर को रिवाइव करने के लिए और चलाने के लिए जब सोनिया गांधी जी ने कोशिश की तो उनको भी आज ईडी केस में डालकर कोर्ट में उसका केस चल रहा है रोज. क्या है? कहां निकला? कौन से पैसे मिले ? अरे कांग्रेस को हमेशा ये लोग बदनाम करते हैं. अगर वो इनकी आदत है. अगर आकाश में चील उड़ती है तो यह कहते हैं भैंस उड़ रही है... ये इनकी आदत है और डराने की कोशिश करते हैं."