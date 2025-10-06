मलिक्कार्जुन खरगे ने नहीं कहा 'राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बनेंगे'

advertisement
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिक्कार्जुन खरगे को भाषण देते हुए सुना जा सकता है.
दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि मलिक्कार्जुन खरगे ने कहा है कि 'राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि उनकी आदत है अगर आकाश में चील उड़ती है तो यह कहते हैं भैंस उड़ रही है.'
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
वायरल वीडियो सही नहीं है बल्कि इसमें कांट-छांट की गई है.
मलिक्कार्जुन खरगे ने राहुल गांधी के कभी प्रधानमंत्री ना बनने की बात नहीं बोली है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया.
इसके बाद नेशनल हेराल्ड पेपर पर चल रहे ईडी केस का जिक्र करते हुए मलिक्कार्जुन खरगे कहते हैं, "उस पेपर को रिवाइव करने के लिए और चलाने के लिए जब सोनिया गांधी जी ने कोशिश की तो उनको भी आज ईडी केस में डालकर कोर्ट में उसका केस चल रहा है रोज. क्या है? कहां निकला? कौन से पैसे मिले ? अरे कांग्रेस को हमेशा ये लोग बदनाम करते हैं. अगर वो इनकी आदत है. अगर आकाश में चील उड़ती है तो यह कहते हैं भैंस उड़ रही है... ये इनकी आदत है और डराने की कोशिश करते हैं."
कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर मलिक्कार्जुन खरगे के इस भाषण की लिखित कॉपी में भी यह देखा जा सकता है कि उन्होंने राहुल गांधी के कभी प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं कही है.
वीडियो को सुनने और भाषण के ट्रांस्क्रिप्शन को पढ़ने पर यह साफ हो जाता है कि वायरल वडियो में असल वीडियो के दो अलग-अलग हिस्सों को मिलाकर यह भ्रामक क्लिप बनाई गई है.
निष्कर्ष: मलिक्कार्जुन खरगे के एडिटेड वीडियो को इस भ्रामक दावे के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि 'राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन सकते हैं'.
