मैथिली ठाकुर का लंदन का पुराना वीडियो बिहार के चुनाव से जोड़कर वायरल

क्या ये सच है ? : नहीं, ये वीडियो 25 सितंबर 2025 से इंटरनेट पर है. जाहिर है ये बिहार चुनाव के नतीजों के बाद का नहीं है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो के की-फ्रेम्स को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें मैथिली ठाकुर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 25 सितंबर 2025 को अपलोड किया गया एक वीडियो मिला. ये वही वीडियो है जिसे बिहार चुनाव के बाद का बताकर शेयर किया जा रहा है. इस पोस्ट के कैप्शन में मैथिली ने लिखा है कि ये उनके लंदन में तीसरे दिन का वीडियो है.