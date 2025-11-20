Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019मैथिली ठाकुर का लंदन का पुराना वीडियो बिहार के चुनाव से जोड़कर वायरल

मैथिली ठाकुर का लंदन का पुराना वीडियो बिहार के चुनाव से जोड़कर वायरल

वीडियो को बिहार चुनाव के नतीजों के बाद का बताकर मैथिली ठाकुर पर निशाना साधा जा रहा है

सिद्धार्थ सराठे
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>दावा है कि मैथिली चुनाव खत्म होते ही लंदन घूमने चली गईं</p></div>
i

दावा है कि मैथिली चुनाव खत्म होते ही लंदन घूमने चली गईं

फोटो : Altered by The Quint

सोशल मीडिया पर बिहार के अलिनगर से सांसद और गायक मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें मैथिली को लंदन की सड़कों पर व्लॉगिंग करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो शेयर करने वालों का आरोप है कि मैथिली चुनाव जीतते ही लंदन चली गईं.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/X

यही दावा करते अन्य पोस्ट के अर्काइव यहां, यहां और यहां देखें.

क्या ये सच है ? : नहीं, ये वीडियो 25 सितंबर 2025 से इंटरनेट पर है. जाहिर है ये बिहार चुनाव के नतीजों के बाद का नहीं है.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : वायरल वीडियो के की-फ्रेम्स को गूगल लेंस के जरिए सर्च करने पर हमें मैथिली ठाकुर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 25 सितंबर 2025 को अपलोड किया गया एक वीडियो मिला. ये वही वीडियो है जिसे बिहार चुनाव के बाद का बताकर शेयर किया जा रहा है. इस पोस्ट के कैप्शन में मैथिली ने लिखा है कि ये उनके लंदन में तीसरे दिन का वीडियो है.

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर 2025 को आए, इनमें मैथिली ठाकुर ने बिहार की अलिनगर सीट पर जीत हासिल की. ये वीडियो नतीजों के बाद का नहीं है.

निष्कर्ष : मैथिली ठाकुर का 2 महीने पुराना वीडियो गलत दावे से वायरल है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

