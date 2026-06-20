कन्नौज में "लव जिहाद" की घटना का बताकर वायरल वीडियो का सच

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक भीड़ कुछ युवकों के साथ मार पीट करते हुए दिख रही है.

दावा: इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "कन्नौज के मकरंद नगर स्थित रॉयल पिज़्ज़ा मे "लव जिहाद" का एक केस पकड़ा जिसमे 3 मुस्लिम समुदाय के युवक 2 हिंदू नाबालिग बेटियों को बहला फुसला कर लेके आये थे, यह लोग हिन्दू नाम बताकर हिन्दू लड़कियों से चैट करते थे."