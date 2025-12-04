लॉरेंस बिश्नोई को जमानत मिलने के दावे से वायरल ये वीडियो पुराना है

Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019लॉरेंस बिश्नोई को जमानत मिलने के दावे से वायरल ये वीडियो पुराना है

हमें इस दावे को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सोर्स नहीं मिला कि बिश्नोई को हाल ही में जमानत मिल गई है.

फोटो : स्क्रीनशॉट/Altered by The Quint

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ अधिकारी उसे ले जाते हुए दिख रहे हैं. इस वीडियो को इस कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है, 'लॉरेंस बिश्नोई को मिली जमानत.' लॉरेंस बिश्नोई 2023 से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

सोर्स : स्क्रीनशॉट/X

(इसी तरह के दूसरे दावों के आर्काइव्स को यहां और यहां देखा जा सकता है.)

क्या ये दावा सच है?: नहीं, ये दावा गलत है, क्योंकि ये वीडियो हालिया नहीं, बल्कि साल 2020 का है.

हमें जांच में क्या मिला?: हमें कोई विश्वसनीय न्यूज या सोर्स नहीं मिला जिससे ये साबित किया जा सके कि बिश्नोई को जमानत मिल गई है. वो 2023 से गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है.

द इंडियन एक्सप्रेस की 20 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने इसी साल अगस्त में उसके आने-जाने पर रोक लगाने के अपने निर्देश को एक साल के लिए और बढ़ा दिया था.

  • इसके बाद, हमने वायरल वीडियो को अलग-अलग स्क्रीनशॉट्स में बांटा और उनमें से कुछ पर रिवर्स इमेज सर्च किया.

  • इससे हमें इसी वीडियो का एक लंबा वर्जन मिला, जिसे "LBG dj Song" नाम के एक चैनल ने 2 मार्च 2020 को यूट्यूब पर अपलोड किया था.

  • हमें यही वीडियो RB Live Media नाम के चैनल पर भी मिला, जिसे 24 फरवरी 2020 को अपलोड किया गया था.

  • यूट्यूब चैनल पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, ये वीडियो उस दिन का है जब बिश्नोई को पंजाब के फाजिल्का कोर्ट में पेश किया गया था.

  • ये पेशी भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश के एक मामले से जुड़ी थी, जिसमें वो दोषी नहीं पाया गया था.

  • इसी तरह, हमें वीडियो का ओरिजिनल सोर्स Living Fazilka के यूट्यूब चैनल पर मिला, जिसे 24 फरवरी 2020 को अपलोड किया गया था.

  • वायरल वीडियो में इस चैनल के नाम का वॉटरमार्क देखा जा सकता है.

बिश्नोई गैंग पर खबर: लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई, अनमोल बिश्नोई को 19 नवंबर को अमेरिका से भारत वापस लाकर NIA को सौंप दिया गया है.

  • NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, एक्टर सलमान खान के घर गोलीबारी और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के साथ-साथ कई दूसरे आरोपों में अनमोल बिश्नोई की तलाश की जा रही थी.

निष्कर्ष: 2020 का एक पुराना वीडियो इस वायरल दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जमानत मिल गई है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

