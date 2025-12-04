लॉरेंस बिश्नोई को जमानत मिलने के दावे से वायरल ये वीडियो पुराना है

क्या ये दावा सच है?: नहीं, ये दावा गलत है, क्योंकि ये वीडियो हालिया नहीं, बल्कि साल 2020 का है.



हमें जांच में क्या मिला?: हमें कोई विश्वसनीय न्यूज या सोर्स नहीं मिला जिससे ये साबित किया जा सके कि बिश्नोई को जमानत मिल गई है. वो 2023 से गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है.



द इंडियन एक्सप्रेस की 20 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने इसी साल अगस्त में उसके आने-जाने पर रोक लगाने के अपने निर्देश को एक साल के लिए और बढ़ा दिया था.

इसके बाद, हमने वायरल वीडियो को अलग-अलग स्क्रीनशॉट्स में बांटा और उनमें से कुछ पर रिवर्स इमेज सर्च किया.

इससे हमें इसी वीडियो का एक लंबा वर्जन मिला, जिसे "LBG dj Song" नाम के एक चैनल ने 2 मार्च 2020 को यूट्यूब पर अपलोड किया था.