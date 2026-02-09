BJP दफ्तर में आग लगने का यह वीडियो UGC प्रदर्शनों का नहीं है

हमारी सर्च में हमें यही वीडियो Hindustan Times के यूट्यूब चैनल पर मिला जिसे 24 सितंबर 2025 को अपलोड किया गया था, इसके कैप्शन में लिखा था, "लद्दाख के लोगों द्वारा राज्य का दर्जा देने और लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर किए गए बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान लेह में बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी गई, जो बाद में पुलिस के साथ झड़प में बदल गया."