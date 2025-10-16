भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव के BJP ज्वाइन करने का वायरल दावा झूठा है

खेसारी ने ज्वाइन की बीजेपी ? वायरल वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के बाद हमने इस दावे की सर्च के लिए कीवर्ड्स सर्च किए कि क्या खेसारी लाल यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है ? हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें इसकी पुष्टि की गई हो, हालांकि खेसारी लाल की लोकप्रियता और बिहार चुनावों को देखते हुए अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो उस पर रिपोर्टिंग जरूर की गई होती.

इसके उलट हमें बिहार के लोकप्रिय यूट्यूब न्यूज चैनल Live Cities पर यह वीडियो मिली जिसमें उनके हालिया इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव को तेजश्वी यादव की तारीफ और उनका समर्थन करते हुए सुना जा सकता है .

इस इंटरव्यू में उन्हें यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि जल्द ही मैं भी भैया (तेजश्वी यादव ) के समर्थन में प्रचार के लिए उतर सकता हूं.