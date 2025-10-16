Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव के BJP ज्वाइन करने का वायरल दावा झूठा है

भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव के BJP ज्वाइन करने का वायरल दावा झूठा है

वीडियो हालिया नहीं पुराना है जब खेसारीलाल यादव ने संजय निरुपम के लिए चुनाव प्रचार किया था.

फैजान अहमद
वेबकूफ
Published:
i

बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है इस बीच सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के भ्रामक दावें, खबरें और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर हो रहीं है. इसी बीच भोजपुरी स्टार खेसारी लाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें चुनाव प्रचार करते हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव ने BJP ज्वाइन कर ली है.

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम) 

( ऐसे ही दावा करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • खेसारीलाल यादव ने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है.

  • वायरल वीडियो हालिया नहीं पुराना है जब खेसारीलाल यादव ने महाराष्ट्र चुनाव के समय शिव सेना (शिंदे) गुट के नेता संजय निरुपम के लिए चुनाव प्रचार किया था.

  • शिव सेना (शिंदे) गट और बीजेपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था इसलिए वीडियो में शिवसेना के साथ बीजेपी के झंडे और लोग भी नजर आ रहे हैं.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया.हमारी सर्च में हमें यही वीडियो khesari_yadav_fanclub नाम के इस इंस्टाग्राम चैनल पर दिखाई दिया.

  • इसे यहां 24 दिसंबर 2024 को अपलोड किया गया था, तब बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था बल्कि चुनावों में समय था.

  • इस वीडियो को ध्यान से देखने पर हमने पाया कि वायरल वीडियो में शिव सेना (धनुष्य बाण ) का चुनावी चिन्ह था, इसके साथ ही वीडियो में शिव सेना (शिंदे) के नेता संजय निरुपम भी पहचान में आ रहे थे.

वीडियो में शिव सेना के नेता और चुनाव चिन्ह को देखा जा सकता है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम)

यहां से अंदाजा लगाकर हमने इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च किए और हमारी सर्च में हमें यूट्यूब पर Jedvi Official नाम के यूट्यूब चैनल पर और in24news पर यह वीडियो मिलीं जिसमें देखा जा सकता है कि खेसारी लाल संजय निरुपम के लिए प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने गले में वही गमछा डाला हुआ है.

हमारी सर्च में हमें संजय निरुपम के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2024 की यह पोस्ट मिलीं जिसमें खेसारी लाल यादव को उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाया गया है. यहां से साफ था कि वायरल वीडियो में खेसारी लाल यादव संजय निरुपम के लिए ही चुनाव प्रचार कर रहे थे.

खेसारी ने ज्वाइन की बीजेपी ? वायरल वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के बाद हमने इस दावे की सर्च के लिए कीवर्ड्स सर्च किए कि क्या खेसारी लाल यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है ? हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें इसकी पुष्टि की गई हो, हालांकि खेसारी लाल की लोकप्रियता और बिहार चुनावों को देखते हुए अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो उस पर रिपोर्टिंग जरूर की गई होती.

  • इसके उलट हमें बिहार के लोकप्रिय यूट्यूब न्यूज चैनल Live Cities पर यह वीडियो मिली जिसमें उनके हालिया इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव को तेजश्वी यादव की तारीफ और उनका समर्थन करते हुए सुना जा सकता है.

  • इस इंटरव्यू में उन्हें यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि जल्द ही मैं भी भैया (तेजश्वी यादव ) के समर्थन में प्रचार के लिए उतर सकता हूं.

निष्कर्ष: खेसारी लाल यादव के बीजेपी ज्वाइन करना का वायरल दावा गलत है, वायरल वीडियो भी बिहार का नहीं बल्कि महाराष्ट्र चुनावों का है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )

