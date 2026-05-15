केरल में IUML की जीत पर नहीं फहराए गए पाकिस्तानी झंडे

वायरल वीडियो में दिख रहे झंडे की फोटो को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें पता चला कि यह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) पार्टी के झंडे से मेल खाता है.

वीडियो में मलप्पुरम विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक और IUML नेता पीके कुनहालीकुट्टी भी दिखाई दे रहे हैं.

कुनहालीकुट्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को देखने पर हमें उनकी जीत के जश्न का वीडियो मिला, जिसमें वायरल वीडियो जैसी ही लोकेशन और माहौल वाले दृश्य दिखाई दे रहे हैं.