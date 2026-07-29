फायरिंग करती पुलिस का ये वीडियो CJP प्रदर्शन का नहीं, पाकिस्तान का है

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें पुलिस फायरिंग करती दिख रही है. साथ ही वीडियो में पुलिस एक शख्स को बेरहमी से लाठियों से पीटती भी दिख रही है. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन का है.