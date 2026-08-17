JPSC प्रोटेस्ट का नहीं, इंदौर में हुई झड़प का है ये वीडियो

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सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें कुछ लोगों को पत्थरबाजी करते हुए देखा जा सकता है. वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में 'बीजेपी कार्यकर्ताओं' को झारखंड में JPSC प्रोटेस्ट में शामिल छात्रों पर पत्थरबाजी करते हुए देखा जा सकता है.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो झारखंड का नहीं है बल्कि इंदौर का है, वीडियो पुराना है, इसका झारखंड में चल रहे हालिया JPSC प्रोटेस्ट से कोई संबंध नहीं है.
वायरल वीडियो में इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के एक दूसरे पर पत्थर फेंकने की घटना को दिखाया गया है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यही वीडियो द सूत्र नाम के यूट्यूब चैनल पर दिखाई दिया जिसे को अपलोड किया गया था.
इस वीडियो के टाइटल में लिखा था, "Indore में आमने सामने BJP और Congress के नेता, अब तक तीन FIR"
Indian Express में छपी इस रिपोर्ट में लिखा था कि, "पुलिस ने बताया कि शनिवार (21 फरवरी 2026) को इंदौर में कांग्रेस दफ्तर के पास बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसमें पत्थरबाजी हुई, और इसमें प्रदर्शनकारी, मीडियाकर्मी और एक पुलिस अधिकारी घायल हो गए. इस घटना के बाद कई FIR दर्ज की गईं हैं."
लोकेशन की पहचान: इन रिपोर्ट्स से अंदाजा लेकर हमने वायरल वीडियो की लोकेशन की पहचान के लिए गूगल मैप्स पर इंदौर में कांग्रेस ऑफिस के आस-पास के इलाकों को चेक किया.
हमारी सर्च में हमें कांग्रेस दफ्तर के पास कि यह लोकेशन मिल गई जो वायरल वीडियो से मेल खा रही थी. मसलन, वायरल वीडियो में नज़र आ रही दुकानें और उन पर लगे बोर्ड इस लोकेशन से मेल खा रहे थे.
झारखंड प्रोटेस्ट: झारखंड में सरकारी नौकरी के उम्मीदवार और छात्र संगठन बीते कई दिनों से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं—जो अब 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है. उनकी मांग है कि JPSC और JSSC-CGL जैसी राज्य भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों की CBI जांच हो, खराब परीक्षाओं को रद्द किया जाए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दें.
को इन उम्मीदवारों और छात्र प्रदर्शनकारियों ने 'विधानसभा घेराव' मार्च निकाला था. जिनमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी, इस वीडियो को उसी घटना से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.
निष्कर्ष: इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प और पत्थरबाजी के वीडियो को झारखंड के JPSC प्रोटेस्ट से जोड़कर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.
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