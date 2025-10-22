सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ चेतावनी देते नेहरू का वीडियो असली नहीं AI है

पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे लोगों को भविष्य में देश में सांप्रदायिक राजनीति फैलने से आगाह कर रहे हैं.

वीडियो किस बारे में है?: क्लिप में नेहरू को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "इस देश को संभाल लेना वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा."