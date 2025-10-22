Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ चेतावनी देते नेहरू का वीडियो असली नहीं AI है

सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ चेतावनी देते नेहरू का वीडियो असली नहीं AI है

वेबकूफ टीम ने पाया कि वीडियो को AI की मदद से तैयार किया गया है और इसमें वास्तविक दृश्य नहीं दिखाए गए हैं.

टीम वेबकूफ
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ चेतावनी देते नेहरू का यह वीडियो असली नहीं AI है</p></div>
i

सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ चेतावनी देते नेहरू का यह वीडियो असली नहीं AI है

(Altered By The Quint)

advertisement

पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे लोगों को भविष्य में देश में सांप्रदायिक राजनीति फैलने से आगाह कर रहे हैं.

वीडियो किस बारे में है?: क्लिप में नेहरू को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "इस देश को संभाल लेना वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा."

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम)

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां, यहां और यहां देख सकते हैं. )

सच क्या है ?: वायरल हो रहा दावा झूठा है.

  • यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स की मदद से बनाया गया है और इसमें असली दृश्य नहीं दिखाए गए हैं.

कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं: हमने देखा कि नेहरू की आवाज थोड़ी अलग लग रही थी और उनके चेहरे के भाव अस्वाभाविक लग रहे थे.

  • इसके बाद हमने गूगल पर उनके इस बयान को ढूंढा लेकिन हमें नेहरू द्वारा इस तरह की कोई भी टिप्पणी किए जाने की कोई विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली.

  • इससे हमें इस बात की ओर इशारा मिला कि यह वीडियो AI की मदद से बनाई गई हो सकती है.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

वीडियो की जांच ?: वेबकूफ टीम ने इस वीडियो की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए वीडियो को  'DeepFake-O-Meter' नाम के एक AI की पहचान करने वाले डिटेक्शन टूल पर चेक किया.

  • हमने 'Resemble AI' नाम के AI वीडियो की पहचान करने वाले एक अन्य डिटेक्शन टूल से भी इसकी ऑडियो की पुष्टि करने की कोशिश की.

  • पहले टूल के दो डिटेक्टरों ने इस बात के पर्याप्त परिणाम दिखाए कि वायरल वीडियो AI टूल्स की मदद से बनाया गया था.

  • अन्य टूल ने दिखाया कि यह ऑडियो वास्तव में नकली थी.

दो डिटेक्टरों ने दिखाया कि वीडियो AI से बनाया गया है. 

इस टूल ने दिखाया कि यह  ऑडियो नकली थी. 

निष्कर्ष: साफ है यह वीडियो AI की मदद से बनाया गया है और इसमें पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का कोई पुराना वीडियो नहीं दिखाया गया है जिसमें वे जनता को सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ चेतावनी दे रहे हों.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )

Also Readहनुमान की तस्वीर बनाते बंदर की यह वीडियो असली नहीं AI से बनाई गई है

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT