हिजाब विवाद पर जावेद अख्तर ने नहीं किया नीतीश कुमार का समर्थन

जावेद अख्तर ने मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने को लेकर नीतीश कुमार की निंदा की है

सिद्धार्थ सराठे
वेबकूफ
Published:
<div class="paragraphs"><p>महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने को लेकर नीतीश कुमार विवादों में हैं</p></div>
i

महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने को लेकर नीतीश कुमार विवादों में हैं

फोटो : स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम/Altered by The Quint

सोशल मीडिया पर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो चेहरा छुपाने वाले लिबास की आलोचना करते दिख रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये बयान जावेद अख्तर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में दिया है.

क्या है मामला ? : पटना में हाल ही में हुए एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते समय उसका हिजाब हटाते नजर आते हैं. वीडियो सामने आने के बाद नीतीश कुमार पर महिला के सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता को ठेंस पहुंचाने के आरोप लगे. विपक्ष ने नीतीश की आलोचना करते हुए उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने का भी संदेह जताया है.

पोस्ट का अर्काइव यहां देखें 

सोर्स : स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम

क्या जावेद अख्तर ने नीतीश कुमार का समर्थन किया ? : चेहरा ढंकने से जुड़े लिबास की आलोचना कर रहे जावेद अख्तर का वीडियो इस मामले से पहले का है.

  • नीतीश कुमार ने जिस कार्यक्रम में महिला से हिजाब उतारने को कहा वो 15 दिसंबर 2025 को बिहार के पटना में हुआ. बल्कि जावेद अख्तर का जो वीडियो वायरल है, वो 29-30 नवंबर 2025 को भुवनेश्वर में हुए SOA लिट्रेरी फेस्टिवल का है.

  • वीडियो सामने आने के बाद जावेद अख्तर ने नीतीश कुमार की निंदा की है और कहा है कि उन्हें मुस्लिम महिला डॉक्टर से माफी मांगनी चाहिए.

हमने ये सच कैसे पता लगाया ? : जावेद अख्तर की जो वीडियो क्लिप शेयर हो रही है, वो पूरा वीडियो 29 नवंबर 2025 को लाइव स्ट्रीम किया गया था. SOA Literary Festival के इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि ये समारोह 29- 30 नवंबर 2025 को हुआ था. जाहिर है ये सीएम नीतीश कुमार से जुड़े विवाद से पहले का वीडियो है. अब देखते हैं वीडियो में जावेद अख्तर ने क्या कहा ? इसका पूरा संदर्भ क्या है ?

वीडियो में 45:53 मिनट पर एक एक युवती सवाल पूछती है - सवाल अंग्रेजी में है जिसका हिंदी अनुवाद हम यहां लिख रहे हैं. युवती कहती है,

सर आपने कहा कि आप ऐसी महिलाओं में पले-बढ़े हैं जिन्होंने कभी बुर्का नहीं पहना. आपके मुताबिक, वो सभी मजबूत महिलाएं थीं. पर खुद को ढंकना आपको कमजोर कैसे बना देता है ? इसपर मैं आपकी राय जानना चाहती हूं.

जवाब में जावेद अख्तर कहते हैं,

आपको अपने चेहरे पर शर्म क्यों आनी चाहिए ? वो मैंने माना कि बहुत रिवीलिंग कपड़े चाहे वो मर्द पहने या औरत पहने, वो सलीकेदार नहीं लगते. अगर एक मर्द शॉर्ट और टीशर्ट पहनकर ऑफिस में आए तो ये अच्छी बात नहीं है. उसे सलीके के कपड़े पहनने चाहिए और एक महिला को भी. पर महिला को अपना चेहरा क्यों छुपाना चाहिए ? एक महिला के चेहरे में ऐसा क्या है जो वो सम्मानजनक नहीं है ? क्या वजह है ?. ये दबाव है, अगर वो कहती है कि वो अपनी मर्जी से कर रही हूं, तो उसका ब्रेनवॉश किया गया है. क्योंकि उसे पता है कि कुछ लोग उसके इस कदम की सराहना करेंगे. अगर आप उसे छोड़ देंगे तो कोई भी अपना चेहरा कवर क्यों करेगा, क्या उसे अपने चेहरे से नफरत है ?
सवाल के जवाब में जावेद अख्तर

(जावेद अख्तर के जवाब में अंग्रेजी के कुछ शब्दों का हमने हिंदी अनुवाद किया है.)

जावेद अख्तर ने नीतीश कुमार से जुड़े हालिया विवाद को लेकर भी X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने कड़े शब्दों में नीतीश कुमार की निंदा की है. 18 दिसंबर 2025 को किए इस पोस्ट में जावेद अख्तर ने स्पष्ट किया है कि वो पर्दा प्रथा का विरोध करते रहे हैं पर नीतीश कुमार ने जो किया उसके लिए उन्हें महिला डॉक्टर से माफी मांगनी चाहिए.

जैसा कि हमने बताया जावेद अख्तर का जो बयान वायरल है, वो बात उन्होंने 29 नवंबर 2025 को कही. अब आगे हमने ये पता लगाया कि नीतीश ने महिला से जिस समारोह में हिजाब उतारने को कहा वो कब हुआ ? बिहार सरकार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसी कार्यक्रम के दूसरे वीडियो 15 दिसंबर 2025 को अपलोड किए गए.

  • नीतीश कुमार के साथ आसपास खड़े लोग और नीतीश के कपड़े इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये उसी कार्यक्रम का वीडियो है, जिसमें हिजाब से जुड़ा विवाद हुआ.

  • वीडियो के साथ दी गई जानकारी से पता चला कि ये आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का कार्यक्रम था.

बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में हमें इसी कार्यक्रम से जुड़ी एक प्रेस रिलीज मिली, जिससे पुष्टि होती है कि कार्यक्रम 15 दिसंबर 2025 को हुआ था.

कार्यक्रम से जुड़ी प्रेस रिलीज

नीतीश कुमार के X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट से भी कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें 15 दिसंबर को पोस्ट की गई थीं.

निष्कर्ष : महिला डॉक्टर से हिजाब उतारने को कहने पर जावेद अख्तर ने नीतीश कुमार का समर्थन नहीं किया है. जावेद अख्तर का जो बयान वायरल हो रहा है, वो नीतीश से जुड़े विवाद से 15 दिन पहले का है.

निष्कर्ष : महिला डॉक्टर से हिजाब उतारने को कहने पर जावेद अख्तर ने नीतीश कुमार का समर्थन नहीं किया है. जावेद अख्तर का जो बयान वायरल हो रहा है, वो नीतीश से जुड़े विवाद से 15 दिन पहले का है.

