हिजाब विवाद पर जावेद अख्तर ने नहीं किया नीतीश कुमार का समर्थन

आपको अपने चेहरे पर शर्म क्यों आनी चाहिए ? वो मैंने माना कि बहुत रिवीलिंग कपड़े चाहे वो मर्द पहने या औरत पहने, वो सलीकेदार नहीं लगते. अगर एक मर्द शॉर्ट और टीशर्ट पहनकर ऑफिस में आए तो ये अच्छी बात नहीं है. उसे सलीके के कपड़े पहनने चाहिए और एक महिला को भी. पर महिला को अपना चेहरा क्यों छुपाना चाहिए ? एक महिला के चेहरे में ऐसा क्या है जो वो सम्मानजनक नहीं है ? क्या वजह है ?. ये दबाव है, अगर वो कहती है कि वो अपनी मर्जी से कर रही हूं, तो उसका ब्रेनवॉश किया गया है. क्योंकि उसे पता है कि कुछ लोग उसके इस कदम की सराहना करेंगे. अगर आप उसे छोड़ देंगे तो कोई भी अपना चेहरा कवर क्यों करेगा, क्या उसे अपने चेहरे से नफरत है ?

सवाल के जवाब में जावेद अख्तर