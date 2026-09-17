BRICS के दौरान ईरान के राष्ट्रपति ने नहीं छुए हिंदू धर्मगुरु के पैर

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन 2026 ब्रिक्स समिट में एक हिंदू धार्मिक नेता के पैर छू रहे हैं.

नवभारत टाइमस ने भी अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरानी राष्ट्रपति ने शिखर सम्मेलन में एक हिंदू धार्मिक नेता के पैर छुए.