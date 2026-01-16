Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Hindi Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Webqoof Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019TV डिबेट में झगड़ते लोगों का यह वीडियो ईरान नहीं जॉर्जिया का है

TV डिबेट में झगड़ते लोगों का यह वीडियो ईरान नहीं जॉर्जिया का है

यह वीडियो ईरान का नहीं है और इसका मौजूदा विरोध प्रदर्शनों से कोई लेना-देना नहीं है.

फैजान अहमद
<div class="paragraphs"><p>लाइव टीवी डिबेट में झगड़ते लोगों का यह वीडियो ईरान नहीं जॉर्जिया का है</p></div>
लाइव टीवी डिबेट में झगड़ते लोगों का यह वीडियो ईरान नहीं जॉर्जिया का है

(Altered By The Quint)

ईरान में बीते दिनों हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद से लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है. अलग-अलग तरह के वीडियो और तस्वीरें सामने आ रहीं हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक न्यूज चैनल का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपस में कुछ लोगों को बहस के बीच उत्तेजित होते हुए देखा जा सकता है.

दावा: पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है उसका असर ईरान के टीवी चैनलों पर भी दिख रहा है, खामेनेई और शाह रजा पहलवी के समर्थकों के बीच जमकर हुए हाथापाई हुई."

इस पोस्ट का अर्काइव यहां देखें

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/इंस्टाग्राम)

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

यह वीडियो ईरान का नहीं है और इसका मौजूदा विरोध प्रदर्शनों से कोई लेना-देना नहीं है. इसमें जॉर्जिया के न्यूज चैनल मेस्ट्रो पर एक पॉलिटिकल डिबेट के दौरान जॉर्जियाई सांसदों कोबा डेविटाश्विली और सर्गो रतियानी के बीच 2013 में लाइव टीवी पर हुआ झगड़ा दिखाया गया है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यह वायरल वीडियो CNN World की इस न्यूज रिपोर्ट में मिली, जिसमें इस वीडियो को जॉर्जिया के सांसदों के बीच हुई हाथापाई का बताया गया था.

इस रिपोर्ट को यहां पढ़ा जा सकता है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/CNN World)

इसके सिवा हमें Arab News की वेबसाइट पर भी वायरल वीडियो से जुड़ी यह न्यूज रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था कि, "जॉर्जिया के विरोधी सांसदों के बीच टीवी पर होने वाली बहस हाथापाई में बदल गई, जिससे देश के झगड़ रहे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खेमों के बीच बढ़ते तनाव का पता चलता है."

रिवर्स इमेज सर्च की मदद से हमें इस क्लिप का एक लंबा वर्जन मिला जिसे चेक मीडिया न्यूज आउटलेट Lidovky ने 14 फरवरी 2013 को अपलोड किया था. इस रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना जॉर्जियाई चैनल मेस्ट्रो पर एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान हुई, जहां दो जॉर्जियाई सांसद, कोबा डेविटाश्विली और सर्गो रतियानी, राजनीतिक असहमति को लेकर आपस में भिड़ गए थे.

इस रिपोर्ट को यहां पढ़ा जा सकता है. 

(सोर्स - स्क्रीनशॉट/translated)

हमारी सर्च में हमें ईरान में हालिया प्रदर्शनों को देखते हुए किसी टीवी न्यूज चैनल पर इस तरह की हाथापाई का कोई ठोस वीडियो या रिपोर्ट नहीं मिली, वायरल वीडियो ईरान में हो रहे हालिया प्रदर्शनों से पहले से इंटरनेट पर मौजूद है.

निष्कर्ष: जॉर्जिया के सांसदों के लाइव टीवी शो के दौरान आपस में हाथापाई करने के पुराने वीडियो को ईरान का बताकर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

