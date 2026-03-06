युवक की आत्महत्या का पुराना वीडियो अली खामेनेई की हत्या से जोड़कर वायरल

ईरान-इजरायल और अमेरिका में जारी युद्ध के दौरान 28 फरवरी 2026 को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की अमेरिकी और इजरायली हमलों में मौत हो गई थी. तब से उनकी मौत को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के दावे वायरल हो रहे हैं.

ऐसे में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति खुद को गोली मार आत्महत्या कर लेता है और इसका वीडियो भी बना लेता है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "ईरानी नेता के ठिकाने का खुलासा करके उन्हें धोखा देने वाले जनरल ने पश्चाताप किया, उन्होंने लाइव प्रसारण के दौरान आत्महत्या कर ली."