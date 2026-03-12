बहरीन के होटल पर हुए ईरानी हमले का नहीं है यह वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ड्रोन किसी इमारत से टकराता दिख रहा है. वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि इसमें बहरीन में मौजूद एक होटल पर ईरान का हमला दिखाया गया है.

यूजर्स ने क्या कहा ?: 'Tehran Times' नाम के एक X (पहले Twitter) हैंडल ने इस क्लिप को इस कैप्शन के साथ शेयर किया, जिसमें लिखा था, "#BREAKING ईरान ने बहरीन के एक होटल पर एक सफल ड्रोन हमला किया, जहां अमेरिकी सेना के जवान ठहरे हुए थे."