सेना के अधिकारियों का यह वीडियो फंडिंग के सवालों से बचकर जाने का नहीं है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है जिसमें भारतीय सेना के जवान एक मीटिंग से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, जबकि इस दौरान एक व्यक्ति उनसे पूछ रहा है कि सेना किस बात से डरी हुई है.

दावा: इस वीडियो को यह दावा करते हुए शेयर किया जा रहा है कि भारतीय सेना के जवान एक मीटिंग से इसलिए बाहर निकल आए क्योंकि उन्हें वह फंडिंग नहीं मिली जिसकी उन्हें "पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए जरुरत थी."